Durante la madrugada del martes, personal del Comando Radioeléctrico de Santa Fe logró secuestrar un revólver calibre 38 especial, otro similar calibre 38 corto y una pistola calibre 22, además de una pistola de aire comprimido y una ballesta, tras una oportuna intervención realizada en calle Risso al 3600, de la urbe capitalina, donde aprehendieron a seis adultos.

Aviso de personas armadas

Momentos antes, mientras patrullaban preventivamente por el cuadrante asignado por la Superioridad acorde a directivas de la Jefatura de Policía provincial, los actuantes fueron comisionados por la Central de Emergencias 911 hasta el lugar, donde previamente un llamado telefónico alertaría sobre la presencia de alguien que estaría armado.

Ante tales circunstancias, y con los datos recabados, los uniformados rápidamente arribaron y tomaron conocimiento de que el presunto implicado estaría en una finca de la zona junto a otras personas.

Desorden de proporción

Allí, con recaudos legales pertinentes, ingresaron a la vivienda donde hallaron al grupo mencionado en medio de un desorden en proporción, además de los armamentos referidos, y tras un expeditivo proceder pudieron controlar la situación y reducirlos prontamente.

Seguidamente, comunicaron las novedades a la Unidad Fiscal correspondiente quien dispuso el secuestro de las armas y el traslado de todos los allí presentes hasta la Seccional 8va., para luego continuar con las actuaciones procesales pertinentes.

Intervención barrial

Acciones como esta resultan clave para desactivar focos de violencia y evitar que las armas sigan circulando en los barrios santafesinos.

En los últimos meses, las autoridades policiales vienen reforzando los patrullajes y las tareas de prevención, con el objetivo de neutralizar posibles enfrentamientos armados, robos o ataques entre bandas. Cada arma secuestrada representa un riesgo menos en las calles.

Los apresados fueron trasladados a sede policial. Foto: Gentileza

Además, la rápida respuesta ante llamados al 911 demuestra la efectividad de la coordinación entre los vecinos y las fuerzas de seguridad. Esa comunicación directa permite que los agentes intervengan a tiempo y prevengan hechos de sangre antes de que ocurran, en contextos donde una disputa vecinal o una discusión puede escalar rápidamente si hay armas de fuego de por medio.

Desde la conducción policial provincial remarcan que estos operativos forman parte de una política activa de prevención que busca recuperar la presencia del Estado en los territorios más conflictivos.

El secuestro de armas ilegales y la detención de personas involucradas en hechos violentos constituyen pasos fundamentales para reducir los niveles de inseguridad y devolver la tranquilidad a los barrios santafesinos.