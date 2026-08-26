Una inundación repentina provocó este miércoles una escena de devastación en el norte de Nepal, cerca de la frontera con China. El desborde de un río arrastró lodo, piedras y escombros sobre distintas localidades y dejó, según el último balance difundido, al menos 22 personas muertas y un número todavía indeterminado de desaparecidos.

Las imágenes difundidas desde los distritos de Rasuwa y Nuwakot muestran la magnitud del desastre: viviendas parcialmente cubiertas por el barro, caminos destruidos y estructuras arrastradas por la corriente. Videos registrados por la Policía, testigos y drones muestran cómo el agua avanzó con fuerza sobre construcciones ubicadas junto al río Bhote Koshi.

🚨🇳🇵 EMERGENCIA EN NEPAL



Una brutal inundación arrasó varias zonas del país. Cientos de personas están desaparecidas, entre ellas cientos de turistas.



⚠️ La cifra de víctimas sigue aumentando. pic.twitter.com/4ffqQF3wLy — Momentos Virales (@momentoviral) August 26, 2026

Entre las zonas más afectadas aparecen Syabrubesi y Timure, en el distrito de Rasuwa, donde viven unas 50.000 personas. Las autoridades pidieron a quienes permanecen cerca de las riberas que se trasladen hacia terrenos más elevados ante el riesgo de nuevas crecidas. Syabrubesi es, además, un punto de partida habitual para quienes realizan trekking hacia Langtang y para peregrinos que viajan rumbo al monte Kailash Mansarovar.

El desastre golpeó también a quienes estaban de paso por la región. La Oficina de Turismo de Nepal informó que un registro preliminar elaborado junto con agencias y empresas de viajes contabilizaba 384 turistas sin localizar, de los cuales 291 son extranjeros y 93 ciudadanos nepaleses. Dentro del grupo internacional figuran al menos 105 personas de nacionalidad india.

Los testimonios recogidos en las áreas afectadas describen una crecida de enorme violencia. Suman Chalise, un profesor de 34 años que se encontraba en Nuwakot, relató haber visto cómo la corriente arrastraba camiones, viviendas y personas. Otros pobladores señalaron que familias enteras debieron escapar mientras el agua destruía sus casas en cuestión de minutos.

Internacionales 🇳🇵, Una enorme inundación repentina provocada por un colapso masivo de hielo y rocas (presuntamente por la ruptura de un lago glaciar) ha devastado el norte de Nepal y la zona fronteriza con el Tíbet , dejando al menos 22 muertos y cerca de 400 personas… pic.twitter.com/wkiUhx8iQU — We News (@wenewsec) August 26, 2026

Un operativo condicionado por el agua y la destrucción

Las tareas de búsqueda y rescate se desarrollan bajo condiciones especialmente complejas. El vocero del Ejército nepalí, Raja Ram Basnet, indicó que los helicópteros no podían aterrizar en algunos de los sectores más golpeados hasta que descendiera el nivel del agua, lo que obliga a los equipos a esperar o buscar vías alternativas para alcanzar a los damnificados.

La crecida también provocó importantes daños en infraestructura. El Ministerio de Recursos Hídricos reportó afectaciones en centrales hidroeléctricas, rutas y puentes, además de interrupciones en el suministro eléctrico. Los cortes en las comunicaciones y los accesos complican, a su vez, la posibilidad de establecer con precisión cuántas personas permanecen aisladas.

Del otro lado de la frontera, China también reportó graves consecuencias. Una cámara de seguridad registró el momento en que varias personas intentaban escapar segundos antes de que un alud de barro y agua arrasara el paso fronterizo de Gyirong, en el Tíbet. Los medios estatales chinos hablaron de “numerosas víctimas” y daños en edificios, vehículos, rutas y redes eléctricas.

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Ante la magnitud de la emergencia, el presidente chino Xi Jinping ordenó desplegar una operación de rescate a gran escala y pidió concentrar los esfuerzos en encontrar a los desaparecidos, asistir a los heridos y evitar nuevos episodios. También reclamó reforzar los sistemas de monitoreo y alerta temprana en la región fronteriza.

Esta es la condición de Nepal después de que una horrible inundación repentina golpeara sus lugares clave y uno de los ríos más grandes 😫😫 pic.twitter.com/4TyG914niT — Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre) August 26, 2026

La causa exacta de la inundación todavía no había sido determinada. Las autoridades recordaron que una crecida mortal registrada el año pasado sobre el mismo río terminó vinculada con el vaciamiento de un lago glaciar. Nepal atraviesa además la temporada del monzón, período en el que las inundaciones y los deslizamientos son frecuentes en el sur de Asia y cuyo impacto, advierten científicos, puede intensificarse con el cambio climático.