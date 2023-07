Desde hace ya varios meses, los vecinos del barrio Jenada Isles de Wilton Manors, una ciudad ubicada en el condado de Broward, en Florida, lidian con la presencia de decenas de conejos domésticos en las calles.

Los animales se reprodujeron en la vía pública y no tienen un hogar. En consecuencia, los habitantes pidieron ayuda al gobierno y a asociaciones de vida silvestre para reubicarlos, sin que hasta el momento consiguieran respuesta.

Alicia Griggs, una de las vecinas del barrio, dijo que el problema comenzó desde hace dos años, cuando un habitante que criaba estos conejos cabeza de león de forma ilegal se mudó y dejó escapar a los que tenía en su patio. A partir de esto, la población creció rápidamente, dado que por naturaleza se reproducen con rapidez.

Si bien no son mamíferos peligrosos, se volvieron molestos para la mayoría de la gente. Basta con que las personas estén en medio de la calle para que grupos de hasta diez conejos los persigan. Además, muchos se meten a los jardines de los vecinos de la zona, tal es el caso de Jon King, quien dijo que en su patio cavaron un hoyo y también mordieron el cableado, por lo que tuvo que gastar 200 dólares en reparaciones.

A pesar de que también hay gente que los ama, como Gator Carter, que les pone comida y juega con ellos en compañía de sus nietos, gran parte de los vecinos ya no saben qué hacer. “Todas las mañanas me levanto y lo primero que hago es tapar los agujeros y sacarlos del patio trasero. Me gustan, solo desearía que se fueran a otro lado. El rescate sería genial”, señaló King al medio citado.

En ese sentido, los residentes pidieron el apoyo de las autoridades para reubicarlos, pero no han obtenido respuesta. “Realmente necesitan ser rescatados. Así que tratamos de que la ciudad lo haga, pero simplemente están dando largas. Piensan que si hacen eso, tendrán que deshacerse de las iguanas y todo lo demás que la gente no quiere”, aseguró Griggs.

Las autoridades de Wilton Manors advirtieron que su intención era exterminar a los conejos porque sería un proceso más sencillo. Incluso se hizo una votación entre algunos funcionarios de gobierno en abril para que se invirtieran US$8000 en pagarle a una compañía de trampas que resolviera el caso. Desde su consideración, era mejor terminar con el problema cuanto antes por el temor a que se extendieran hasta otras comunidades y se convirtieran en un peligro para el tráfico si andaban por las calles principales.

Los habitantes se rehusaron al exterminio y, por el contrario, iniciaron una colecta. Su objetivo es reunir fondos para pagarle a un grupo de rescate que los reubique, dado que les cobran entre US$20.000 y US$40.000 por capturarlos, esterilizarlos, vacunarlos, albergarlos y luego darlos en adopción.

CUÁLES SON LOS CONEJOS CABEZA DE LEÓN

Los conejos cabeza de león lucen un gran pelaje alrededor de sus cabezas y son totalmente una raza doméstica. No están adecuados a estar a la intemperie. Además, son propensos a ser víctimas de depredadores. “Los (conejos) domesticados liberados en el medioambiente no están preparados para prosperar por sí mismos”, señaló Eric Stewart, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Criadores de Conejos.