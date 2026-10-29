El brutal accidente de trenes en España dejó al menos una víctima argentina: una joven murió, mientras que hay un hombre de 51 que es intensamente buscado por su familia. El siniestro registrado en la línea que hacía Madrid-Sevilla dejó un saldo, hasta el momento, de 68 muertos tras la colisión de dos formaciones entre las localidades de Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo.

En esa línea, Cancillería confirmó que había una persona oriunda de Argentina que había muerto en la colisión. De acuerdo con la información a la que se accedió, la víctima fue identificada como Ana Martina Conte Grand, de 32 años, que era oriunda de San Juan, trabajaba como podóloga y estaba viviendo en Andalucía.

La joven estaba viajando junto a su hermano, Zacarías, que resultó herido y fue trasladado al Hospital de Toledo. Estaban viajando en el coche siete de una de las formaciones que protagonizaron la trágica colisión.

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Ambos se habían formado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y trabajaron en un consultorio en San Juan, donde Martina atendió pacientes hasta 2025, antes de residir en España.

Según medios sanjuaninos, la familia de Martina y Zacarías está integrada por reconocidos profesionales de la provincia. Su padre, Jorge Conte Grand, es médico neumonólogo, y su madre, Claudia, es una docente jubilada.

El otro argentino que es intensamente buscado fue identificado como Agustín Randazzo, de 51 años, quien estaba en el vagón número 8 del tren de AVE. Según pudo averiguar Infobae, se trata de un hombre que estaba desde el año 2002 aproximadamente viviendo en España y estaba realizando su viaje habitual desde Madrid hacia Toledo por trabajo. Su familia no tiene noticias de él tras el accidente: “Desde entonces no sabemos nada de él”.

Randazzo es oriundo de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente estaba viviendo en la capital española y se encontraba en pareja. Trabajaba en una empresa de comunicaciones y estaba ubicado en el área de gestión comercial de la firma.

Ante la falta de respuesta a sus llamadas, su hermano, Jorge, ya ha acudido a las dependencias policiales madrileñas para formalizar la denuncia. Además, ya se ha sometido a la toma de muestras de ADN necesarias. Tras realizar estos trámites, se está desplazando a Toledo para recorrer los centros hospitalarios de la zona y tratar de localizarlo entre los heridos ingresados.

“Nos han dicho que por el momento tenemos que esperar, que están recolectando datos y que hay mucha gente herida indocumentada”, relata Rafael, primo hermano de Agustín, quien ofrece su contacto (+54 9 11 4192-7700) para recibir cualquier pista sobre el paradero del bonaerense “por si está internado en algún hospital sin identificar o si alguien lo vio después del accidente”.

Para facilitar la búsqueda, la familia describió que se trata de un hombre de barba entrecana y con tatuajes visibles, que suele usar gorra negra y gafas de sol oscuras.

La pareja de Randazzo, Sergi, también se ha sumado a la búsqueda a través de internet. Aunque de momento no acudirá a Toledo a la espera de noticias oficiales, publicó un mensaje en redes sociales en el que describió la situación: “Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja. Estaba viajando de Madrid a Sevilla en el AVE accidentado, en el vagón número 8. Ni familiares ni amigos sabemos nada al respecto de su estado. Por favor, ayuda”.

En otra respuesta, señaló: “Sabemos ahora mismo que le atendieron en atención primaria por la zona, pero estamos llamando desesperados y no nos atiende absolutamente nadie. En la base de datos del SESCAM no pone nada de su estado ni de su estancia, solo que ha sido registrado”.

Dos trenes de pasajeros de alta velocidad chocaron este miércoles a primera hora entre Yébenes y Urda, en la provincia de Toledo. La colisión entre el AVE y un Iryo se produjo en torno a las 8:54, en el kilómetro 118 de la línea Madrid-Sevilla, y provocó que hasta cuatro vagones descarrilaran y cayeran por un terraplén. Las primeras informaciones apuntan a al menos 68 muertos y más de un centenar de heridos. Por el momento, se desconocen las causas del choque.

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Ante la magnitud del siniestro, Renfe habilitó una línea de asistencia exclusiva para afectados y familiares de víctimas: 900 10 10 20. Iryo, por su parte, activó su propio canal de contacto en el 900 001 403. El Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha puso en funcionamiento el número 900 122 112. La localidad de Urda habilitó además un pabellón para acoger a los posibles afectados por el siniestro ferroviario, mientras que la circulación de trenes quedó suspendida en toda la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía.

Un total de 107 personas heridas permanecen ingresadas en hospitales de Castilla-La Mancha, según confirmaron fuentes del servicio de emergencias 112 de la región. El presidente regional, Emiliano García-Page, indicó que todos los heridos atendidos en los centros sanitarios están identificados. Del total, 15 permanecen en código rojo y cuatro se encuentran en estado especialmente grave.