Un recorrido conocido, un final impensado. Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, una turista brasileña de 69 años, murió de una manera trágica en el barrio de Balvanera: un desconocido le pegó una trompada en plena calle, se cayó y murió. Ahora, su hija de 30 años atraviesa el drama de reclamar el cuerpo para poder darle el último adiós.

Se llama Carolina Bizinoto, tiene 30 años y llegó al país hace seis para estudiar medicina en la Universidad de Buenos Aires. A un mes de rendir su último final no puede pensar cómo será recibirse: llora la muerte de su madre en este país y pide hacer el velorio como creé justo.

“Como fue una muerte violenta llevaron el cuerpo a la morgue y lo único que me pidieron fue mi número de teléfono. Me dijeron que cuando todo estuviera listo me iban a llamar, pero nadie me llamó”, contó Carolina a TN.

El hecho ocurrió el jueves 6 de noviembre, hace casi una semana. María Vilma salió del departamento de su hija —donde se instalaba seis meses al año—para retirar dinero y pagar el alquiler. En pocas cuadras fue sorprendida por su agresor.

Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco murió tras sufrir una agresión en CABA. (Foto: gentileza g1).

“Ella salió a eso de las 12:45, yo estaba acá en mi departamento. No la acompañé porque al día siguiente tenía que rendir un final y estaba estudiando. Salió para retirar un dinero referente al pago del alquiler. Era un trayecto que hacía siempre, cerca del Shopping Abasto, en la calle Agüero. Antes de llegar a destino un hombre, me dijeron enfermo mental, le pegó una piña. Ella se cayó y se golpeó la cabeza y tuvo un corte en el occipital. La asistió la Policía y el SAME, la llevaron al Hospital Ramos Mejía y me avisaron lo que había sucedido”, reconstruyó Carolina.

Horas dramáticas y periplo burocrático

Cuando la joven llegó a ver a su mamá encontró una escena que no le gustó. “No estaba bien”, dijo. “Estaba confundida, con dolor y sangrado en la zona de la lesión. Le hicieron la tomografía y me dijeron que el resultado no era bueno. El sangrado era considerable, masivo. Su estado de salud fue empeorando y a la medianoche falleció”, agregó.

Ese mismo día, horas más tarde, el agresor fue detenido en inmediaciones de avenida Córdoba y Junín. Está acusado de tentativa de homicidio y quedó alojado en el hospital Borda. Es una persona que, según información policial, tiene 20 antecedentes por robos, robos en grado de tentativa, lesiones, robo automotor y desórdenes en la vía pública. También tuvo varias internaciones en los hospitales Piñero, Durand y Borda por problemas psiquiátricos de donde se fugó en varias ocasiones.

Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, con su hija, Carolina. (Foto: Instagram/@carol_bizinoto).

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue para que se realicen pericias por haberse tratado de una muerte violenta, pero pasan los días y el procedimiento no se concreta.

“Me dijeron que me iban a llamar, pero no me llamaron. El sábado fui a la morgue, el cuerpo estaba ahí. Me explicaron que no habían hecho la autopsia porque necesitaban un perito de parte. Esperamos todo el fin de semana, el lunes fui al Consulado de Brasil, desde donde hablaron con la Fiscalía. Les dijeron que no habían arrancado con la autopsia porque la comisaria no había enviado el sumario. En la comisaria me dijeron que sí habían enviado el sumario, pero que debían esperar al perito”, repasó.

El dolor de Carolina es profundo. Todavía no puede concentrarse en el vacío que le deja la pérdida de su mamá porque su mente está ocupada en resolver las gestiones burocráticas para llevar el cuerpo a Brasil.

Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco era jubilada y estaba de visita para ver a su hija, que estudia en CABA. (Foto: gentileza g1).

“El único obstáculo que estamos teniendo es la autopsia. Ayer fui a la fiscalía, me derivaron a otro lugar que es donde está ahora el trámite y me dijeron que la entrega del cuerpo va a depender del resultado. Si deciden que necesitan más estudios, van a necesitar el cuerpo más tiempo”, lamentó.

“Era mi persona favorita en el mundo”

Según dijo Carolina a TN, tenía una relación “perfecta” con su madre.

“Mi mamá siempre me acompañaba, ella tenía DNI argentino porque después de la pandemia se quedó conmigo. Ella me ayudaba con la alimentación, los cuidados de la casa, ella me daba el apoyo emocional, era mi persona favorita en el mundo", sostuvo.

La joven también contó que su papá “está devastado” por la muerte de su pareja.

Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco murió tras sufrir una agresión en CABA. Su hija, Carolina Bizinoto, reclama que le entreguen el cuerpo. (Facebook Carol Bizinotto)

Pedido desesperado

Carolina está desesperada y triste. “Esto es una tortura para mí, quiero llevar el cuerpo de mi mamá ya a Brasil. Hace una semana que pasó esto y siento esta angustia y sufrimiento”, contó.

“Quiero que adelanten este proceso y llevar el cuerpo a Brasil, es lo único que quiero”, insistió. Y completó: “Ya hablé con la funeraria, recaudamos el dinero correspondiente, pero el gobierno brasileño no puede hacer nada hasta que no finalice la investigación”.