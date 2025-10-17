Una joven de 19 años fue detenida acusada de apuñalar a su mamá dentro de su vivienda en Punta Lara, partido de Ensenada, y el violento episodio familiar se da días antes del Día de la Madre.

El hecho ocurrió cerca de las 6:40 en una casa ubicada en la calle Almirante Brown y 116 bis. Hasta allí llegaron oficiales del Comando Patrulla Ensenada tras un llamado al 911 que alertaba sobre una tentativa de homicidio.

Al arribar, entrevistaron a Romina Amadeo Videla, de 42 años, quien presentaba una herida cortopunzante en el hombro derecho. La víctima relató que mientras descansaba en su dormitorio fue atacada por su hija, Ludmila Mora, de 19 años, quien habría irrumpido en el lugar con un cuchillo y la agredió.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la joven atacó a su madre pese a tener vigente una orden judicial de restricción de acercamiento dispuesta por el Juzgado de Paz de Ensenada.

Tras aportar las características de la agresora, el Centro de Monitoreo local implementó un operativo cerrojo y, con apoyo de las cámaras de seguridad, la joven fue interceptada y detenida a pocos metros del lugar del hecho.

Videla fue asistida por una ambulancia del SAME y trasladada consciente al Hospital Cestino, donde se determinó que presentaba una lesión leve.

Imagen de la agredida. (Foto: Gentilezas)

En la causa interviene la UFI N°16 de La Plata, bajo la carátula “tentativa de homicidio y desobediencia”, mientras la joven quedó alojada en la comisaría Segunda de Ensenada a disposición de la Justicia.

Respecto del móvil del ataque, se supo que la acusada tiene problemas de adicciones, tuvo otros episodios violentos y se la internó varias veces en un centro de salud mental.

“El martes de esta semana fue la última vez, pero creemos que se escapó y fue a atacar a su madre por haberla echado de su casa, meterle una perimetral e internarla”, detallaron.