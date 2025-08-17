Una usuaria argentina de TikTok se volvió viral tras compartir su experimento amoroso basado en el zodiaco. Durante el último año, decidió salir con un hombre de cada signo del horóscopo y ahora reveló qué aprendió de cada uno. A través de su cuenta @actuatealgo.ok, mostró un cuaderno donde fue anotando los rasgos, comportamientos y conclusiones que sacó de sus citas, en una mezcla de humor, ironía y observación.

El video no tardó en generar repercusión: la idea de evaluar a cada signo desde una experiencia real de citas atrajo la atención de miles de usuarios, muchos de los cuales se sintieron identificados.

Aries: pura intensidad

La creadora de contenido describió a los hombres de Aries como “muy copados pero muy intensos”. Su recomendación fue clara: “Los recomiendo para divertirte”. Según su experiencia, son ideales para pasarla bien, pero tal vez no tanto para una relación estable y tranquila.

Tauro: el placer de lo predecible (y lo testarudo)

Resaltó que “hacen muy buenos planes”, pero también advirtió sobre su carácter firme: “Muy terco. Si sos una persona a la que le gusta discutir, no te metas con chicos de Tauro”. La terquedad fue el rasgo que más marcó la experiencia.

Cáncer: drama y ternura

Sobre los cancerianos, la joven contó que “se armó una peli que no es” y que incluso quiso presentarla a su familia. “Si sos una chica que sueña con pasar el domingo tomando mates y con niños corriendo en un parque, buscate uno de Cáncer”, dijo con tono entre burlón y tierno.

Leo: ego y protagonismo

No dudó en remarcar su fuerte personalidad: “Mucho yo, poco vos”. Según la tiktoker, salir con un leonino es como estar “en una relación con un yoyo”, por su falta de interés en el otro y su egocentrismo permanente.

Virgo: estructura y control

A los virginianos los definió como “organizados”, una cualidad que puede resultar tanto positiva como agobiante. “Si sos una persona que necesita orden en su vida, buscate una persona de Virgo. Si te molesta la estructura, huí”, sentenció.

Libra: encanto disperso

Los librianos, según su experiencia, “seducen a todo el mundo”. Eso generó confusión en la relación: “No sabés si le gustaste o no, se chamuyan a todos”. El coqueteo constante fue el gran obstáculo.

Escorpio: misterio y venganza

Probablemente, fue el signo con la crítica más ácida. “Indescifrable, vengativo y estuvo con una amiga”, reveló. “No le hagas nunca nada a un escorpiano porque se va a vengar”, advirtió con firmeza.

Sagitario: libertad ante todo

De los sagitarianos destacó su espíritu libre y aventurero: “Extremadamente libre”. “Ideal si tenés ganas de irte a vivir a otro país un año y volver”, aseguró. Pero para quienes buscan compromiso, tal vez no sea la mejor opción.

Capricornio: el trabajo primero

“Estás en una cita y capaz se pone a trabajar”, planteó. En su análisis, lo definió como alguien que prioriza el trabajo y el dinero. Puede no ser el compañero ideal para quienes buscan una conexión emocional constante.

Acuario: la diferencia lo es todo

Con Acuario la experiencia fue desconcertante. “Ni mejor ni peor, demasiado distinto”, fue todo lo que escribió. La sensación fue de incomprensión mutua.

Piscis: dulzura y olvido

Finalmente, de los piscianos señaló que son “románticos y sensibles”, pero también “muy colgados”: “Realmente puede olvidarse de que está saliendo con vos”, dijo entre risas.

Al terminar su repaso (no reportó nada sobre Géminis), la tiktoker concluyó con una frase que desató aún más comentarios: “Se vienen las minas, voy a probar con mujeres”. El giro provocó aplausos, risas y muchos mensajes de apoyo. Varios usuarios la alentaron a seguir documentando sus experiencias, mientras otros sugirieron una nueva saga.

El video no solo entretuvo a miles de personas, sino que también abrió el debate sobre las coincidencias entre personalidad y astrología. Aunque todo está contado con humor, no faltaron quienes defendieron o criticaron los estereotipos zodiacales.