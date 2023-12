Llegó diciembre y las vibras de Fin de Año se sienten. Muchas personas aguardan esta época para las juntadas y despedidas, pero también hay quienes esperan las típicas cajas navideñas.

Priscila Aybar, una usuaria de X que se llevó una gran sorpresa al recibir el presente de la empresa para la que trabaja. “Dios amo mi trabajo”, escribió junto a un corazón y las fotos de la imponente caja que incluía productos de primeras marcas y hasta ¡un parlante JBL!

La joven es catamarqueña pero vive en Córdoba hace varios años, a donde se mudó para estudiar Ingeniería Industrial. Eso la llevó a obtener una pasantía en la firma de camiones Iveco para el mantenimiento de máquinas.

Entienden que me dieron un parlante JBL en la caja navideña



Dios amo mi trabajo!!!!!💙 pic.twitter.com/AEU0RrhPj3 — Priscila (@AybarPris) December 13, 2023



“Ayer recibimos la caja”, contó y confesó: “Al abrirla no podía creer”. “Había recibido otras cajas pero no se comparan para nada”, aseguró y reiteró que “nunca” vio una caja “tan imponente”.

Además del parlante, que cuesta casi 30 mil pesos en internet, Priscila recibió vinos, latas de cerveza, gaseosas y fernet. También pan dulce, budines, turrones, chocolates y hasta un paquete de cubiertos marca Tramontina.

Aybar se llevó una gran sorpresa por todo lo que incluía debido a que es la primera vez que pasa unas Fiestas trabajando en la empresa. Sin dudar, sacó las fotos y las compartió pero jamás creyó que tendrían tanto alcance. “Todo el mundo empezó a reaccionar, fue muy loco”, comentó entre risas y reveló que sus compañeros le decían “sos famosa”.

Ante la viralización del tuit, los comentarios no tardaron en llegar. "Todos hablando del parlante y yo envidiando la lata de atún", "Y a mi mamá le vino un pan dulce de frutas, sin frutas" y "A mi me dieron un pan dulce y una sidra nomás", fueron algunas de las respuestas con más me gusta.

Ante la viralización del tuit, desde las redes de Iveco le dejaron un mensaje a Priscila. "Nosotros amamos a nuestro equipo #IVECO. ¡Se merecen esto y más!", expresaron junto a emojis de corazón.