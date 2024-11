Antonella tiene 22 años y vivió una pesadilla. El domingo a las 6 de la mañana se tomó un Uber para regresar a su casa y el chofer la acosó sexualmente y hasta hubo indicios de un posible abuso, según su relato.

"Los Uber, la mayoría de las veces te hacen sentar adelante. Apenas me subí, me empezó a decir que le había alegrado la mañana y me puso la mano sobre la pierna. Cuando me doy cuenta se estaba tocando por encima de la ropa", contó en De 12 a 14.

Luego relató: "Me quise bajar en una estación de servicio, pero tenía las puertas trabadas. A los pocos minutos, volvió a para y cuando pude me bajé corriendo del auto. Él se escapó inmediatamente".

La joven realizó la denuncia a través de las redes sociales y allí recibió mensajes de otras 9 chicas, a las que le habría pasado lo mismo: "Al mediodía fui a hacer la denuncia con mi mamá"

"No sabía si me iba a poder bajar del auto", dijo angustiada y dio algunos indicios de quién es el señalado: "Me dijeron que era un pastor de una iglesia de Villa Gobernador Gálvez. No solamente trabaja en Uber, sino que es remisero y trabaja para otras aplicaciones", contó Antonella.

Finalmente, cerró con otro mensaje estremecedor: "Hay gente que me apoyó y también recibí otros comentarios negativos: algunos amenazaron con violarme".