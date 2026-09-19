Un impactante episodio ocurrió en un centro recreativo ubicado en Cocorná, Antioquia, donde una joven resultó inconsciente tras lanzarse por un tobogán.

El incidente, que quedó registrado en video, muestra el momento exacto en el que la mujer impacta de forma violenta contra el agua de la piscina.

#PELIGRO 💀 Una joven quedó inconsciente dentro de una piscina tras impactar brutalmente contra el agua al lanzarse por un tobogán en un centro recreativo de Cocorná, Antioquia, un caso que pone en evidencia la urgencia de exigir controles técnicos en estas atracciones acuáticas. pic.twitter.com/h4yhGcTcuE — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 14, 2026

El hecho ha generado preocupación y pone en evidencia la urgencia de exigir controles técnicos en este tipo de atracciones acuáticas para garantizar la seguridad de los usuarios.

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Hasta el momento, el registro audiovisual circula como una advertencia sobre los riesgos asociados al uso de estos juegos sin las medidas de precaución adecuadas.