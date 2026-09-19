Una joven terminó inconsciente tras lanzarse por un tobogán acuático: el video
Una mujer sufrió un grave incidente en un centro recreativo de Cocorná, Antioquia, al impactar contra el agua tras deslizarse por una atracción acuática.
Un impactante episodio ocurrió en un centro recreativo ubicado en Cocorná, Antioquia, donde una joven resultó inconsciente tras lanzarse por un tobogán.
El incidente, que quedó registrado en video, muestra el momento exacto en el que la mujer impacta de forma violenta contra el agua de la piscina.
El hecho ha generado preocupación y pone en evidencia la urgencia de exigir controles técnicos en este tipo de atracciones acuáticas para garantizar la seguridad de los usuarios.
Puede interesarte
Hasta el momento, el registro audiovisual circula como una advertencia sobre los riesgos asociados al uso de estos juegos sin las medidas de precaución adecuadas.