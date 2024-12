Una madre denunció a un colegio de Jesús María luego de que su hija no resultara electa para ser abanderada. El caso generó tal revuelo, que se había suspendido la ceremonia de entrega de la bandera, programada para este miércoles.

Tras varias idas y vueltas, el acto protocolar se realizará normalmente a las 20 horas. "El equipo directivo de la institución ha decidido llevar a cabo el traspaso de abanderados", informaron desde la institución. No trascendieron mayores detalles, teniendo en cuenta que hay menores involucrados.

Según la madre, quien es abogada, el motivo de su reclamo radicó en que "no se respetó o aclaró el sistema de elección" para el puesto de abanderado.

En las escuelas primarias, la selección se basa en una combinación de calificaciones y otros factores subjetivos como compañerismo y comportamiento. La madre sostiene que, por las calificaciones de su hija, esta debería haber sido elegida como abanderada, en lugar de ser designada como segunda escolta.

La denuncia se centra en el procedimiento de selección llevado a cabo por la escuela, y no contra otra familia o compañero de la alumna. La madre consideró que su hija tiene el derecho a ser abanderada, lo que llevó a presentar la denuncia ante la Justicia de Córdoba.

Se trata de un caso que no tiene antecedentes a nivel provincial o nacional y sorprendió tanto a las autoridades educativas como a la comunidad. La decisión de suspender la entrega de la bandera respondía a una medida del Ministerio de Educación mientras se revisa el procedimiento de selección.

Posteriormente, tras el revuelo generado, el acto se realizará normalmente.

La madre espera que su denuncia prospere, aunque esto no obliga al colegio a modificar sus decisiones.

¿Qué criterios deben regir a la hora de elegir a los abanderados de una escuela?



Jaime Correas, exdirector de Escuelas de Mendoza y miembro de la Coalición por la Educación, analizó la situación y coincidió en que la subjetividad en la elección de abanderados puede generar conflictos. "Lo ideal es que para este tipo de cuestiones se puedan analizar cosas objetivas como pueden ser las notas", sostuvo a Cadena 3.

Correas también destacó la importancia de contar con un reglamento claro y definido, argumentando que "la ley tiene que estar de antemano, tiene que estar sabida por todos y todos nos adaptamos a esa ley". Afirmó que la inclusión de criterios subjetivos en la selección de abanderados puede llevar a situaciones conflictivas, como la que se está viviendo actualmente en Córdoba.

El exdirector mencionó que en Mendoza existe una reglamentación que las escuelas deben seguir, pero advirtió sobre la necesidad de evitar la subjetividad en la evaluación. "Si vos le agregás otro elemento subjetivo, como puede ser si lo eligieron el mejor o el peor compañero, inevitablemente va a haber conflicto", agregó.

Correas también enfatizó en la importancia de que el reglamento y los criterios estén claros de antemano, para que todos se puedan adaptar a ellos. “Esta madre para mí se puede quejar si no se respetó el reglamento que estaba. Por eso tiene que ser claro y aceptado por todos y que no incorpore subjetividades y no dependa de uno u otros”, remarcó.

Además, remarcó la importancia de fijar y volver a criterios más objetivos, donde “nadie pueda tocar la sintonía fina si es buen o mal compañero”.

"La decisión política de ver qué es lo que se evalúa es fundamental", concluyó Correas, enfatizando la necesidad de establecer criterios claros y objetivos.