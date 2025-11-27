Una docente de segundo grado de la Escuela Primaria N°84 del Barrio Sarmiento, en el partido bonaerense de San Martín, fue brutalmente agredida a golpes por la madre de una alumna este miércoles al mediodía, en un hecho que provocó un paro distrital y una movilización de gremios docentes en repudio.

El ataque se registró cerca de las 12, minutos después de que la maestra finalizara su jornada laboral. De acuerdo a testimonios recolectados en el lugar, la mujer la increpó cuando la docente se disponía a retirarse del establecimiento y, sin mediar tregua, le propinó un fuerte golpe de puño en el ojo, dejándola seriamente lesionada.

“Le pegaba en la cara, no la podían separar”, relató una de sus compañeras, testigo directo del violento episodio. La agresora persistió en el ataque hasta que docentes y el esposo de la víctima lograron interceder para frenar la embestida.

Tras el hecho, la maestra fue trasladada a un centro de salud local, donde recibió las primeras curaciones y posteriormente fue dada de alta. Sin embargo, colegas advirtieron que podría perder el ojo comprometido. “Está con un ojo comprometido, podría perderlo”, señalaron horas más tarde desde el entorno docente.

Gremios, paro y marcha con fuerte reclamo

Desde el Frente de Unidad Docente de San Martín, integrado por los gremios AMET, FEB, SADOP, SUTEBA, UDOCBA y UDA, expresaron un contundente repudio y convocaron a un paro a nivel distrital para este jueves, acompañado de una movilización bajo el lema: “La violencia no entra a la escuela”.

La marcha comenzó a las 9 de la mañana en la Plaza Alem, pasó por la puerta de la escuela donde ocurrió el ataque y está previsto que finalice en la Jefatura Distrital, en un reclamo que expone el hartazgo del sector educativo por la escalada de violencia.

“Estamos hartos: la violencia no entra más a las aulas, ni de alumnos ni de padres”, expresó una docente del distrito en diálogo con medios locales. También apuntaron a la falta de respaldo institucional: “Muchas veces, cargos directivos miran para otro lado y nos responsabilizan a nosotros, diciendo que no tenemos dominio de grupo, cuando claramente son situaciones que nos superan”, lamentó otra trabajadora de la educación, reflejando un sentir que se repite en distintos puntos del país.

Encuentro con la comunidad educativa

Desde la institución confirmaron que este viernes se realizará una reunión abierta a toda la comunidad educativa del establecimiento, con el objetivo de abordar lo sucedido y exigir respuestas concretas para mejorar las condiciones de seguridad en la escuela.

Desde Santa Fe, la noticia volvió a resonar y empalma con una discusión que también atraviesa a la provincia: la necesidad de reforzar la convivencia escolar, la tenencia responsable y el acompañamiento a los docentes, que muchas veces sostienen la comunidad educativa en condiciones complejas y sin el amparo necesario.

Un caso que causa indignación, pero que a la vez pone en evidencia que la violencia en las escuelas no es solo un problema local, sino un desafío social que exige acciones urgentes para proteger a quienes educan.