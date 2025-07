Homero Pettinato y Sofía Gonet, más conocida como "La Reini", se separaron tras seis meses de relación y ella publicó un polémico video enumerando todo lo que no le gustaba de él.

Si bien el hijo de Roberto Pettinato se lo tomó con humor en un primer momento, luego lamentó la publicación del video, ya que comenzó a recibir mensajes de odio en redes sociales y porque, según aseguró, sigue enamorado de ella.

Al ser consultada por este tema, Tamara Pettinato dijo que prefiere no dar demasiadas opiniones, aunque terminó dejando en claro lo que piensa:

"De lo que pasó entre ellos no puedo opinar. Puedo opinar, pero en privado. No tengo permiso de hablar y meterme en ese tema, pero por supuesto que está triste", aseguró la columnista radial.

"A mí me parece que lo que ella hizo es abrirle una puerta a que todos lo puteen, me parece bastante grave y me parece una maldad innecesaria. Cada uno hace la catarsis como quiere, ¿no? como le sale", agregó.

Por último, remarcó que toda su familia está acostumbrada a estar en el ojo de la tormenta. Ella fue muy criticada por los videos con el expresidente Alberto Fernández, manteniendo una relación sentimental secreta en tiempos de pandemia de COVID, mientras que su padre, Roberto Pettinato, enfrentó varias acusaciones de acoso, y su hermano Felipe Pettinato fue acusado por homicidio.

"La verdad que estamos acostumbrados al quilombo, si a algo estamos acostumbrados es a los quilombos familiares, así que no pasa nada, no es la parte más grave. La parte más grave es lo sentimental y que la gente o putee por algo que no debería meterse nadie", concluyó Tamara Pettinato.