Lo que sintió la mamá del bebé al ver por las cámaras que su hijo era maltratado por la niñera no tiene explicación. El caso conmociona a Córdoba desde la primera hora de este lunes, cuando se conoció el video del maltrato. “Casi me lo mata”, sostuvo en Noticiero Doce.

Su relato es estremecedor. “Una mañana estaba viendo las cámaras y vi cómo la niñera maltrataba a mi bebé, que le dio una cachetada, le dio vuelta la cara, le hundió la cabecita contra el colchón”, contó Georgina sobre las imágenes que se difundieron.

Según dijo, el video es aún más largo y también muestra el momento en el que le da la mamadera. “Ella le da la leche y le tapa la cara con una manta, tenía la cara tapada hasta la nariz”, explicó.

La mujer, de la cual se preservó su identidad para resguardar al menor, afirmó que “hay más videos del maltrato”. “Para hacerlo dormir le pega cinco cachetadas al hilo, casi me lo mata”, reveló sobre otras imágenes que presentó en la Justicia.

Apenas vio el maltrato que sufría su bebé, la mamá radicó la denuncia en la Unidad Judicial n°5 de barrio Colinas de Vélez Sarsfield y está siendo investigado por la fiscal Celeste Blasco. La niñera está imputada por lesiones leves y aún no hay una orden de detención en su contra.

Confrontación

Georgina comentó que su “instinto” la hizo descubrir los gravísimos ataques a los que estaba expuesto el bebé. “Me empecé a sentir mal, a tener dolores físicos, dolor de pecho, sentir angustia, por eso empecé a revisar todo. Yo ya revisaba pero no veía nada raro más que una vez que le levantó la voz que yo le llamé la atención a ella”, expresó.

Y continuó sobre el martes pasado, día en el que sucedió el maltrato del video: “Esa mañana veo las cámaras y salgo del trabajo, me fui urgente porque sentía que si no llegaba lo mataba”. “Llegué, tenía la puerta cerrada del departamento. Al principio no me abría y después me abrió. Yo estaba en un estado de furia y nervios”, afirmó.

Luego de eso, la mujer la confrontó y le pidió que se alejara. “Ella no titubeó en ningún momento, su mirada era como si no hubiera hecho nada”, sostuvo sobre el accionar de la cuidadora.

Cambios de comportamiento

El pequeño de 7 meses tuvo cambios de comportamiento al poco tiempo que la cuidadora empezó a trabajar en la casa. “Ahora mi bebé llora, obviamente que los bebés lloran, pero hubo un cambio de comportamiento y de rutina”, remarcó sobre la actitud de su niño.

“Pasa mucho tiempo despierto, llora muchísimo cuando lo cambiamos porque las situaciones de maltrato se daban en ese momento”, reveló y siguió: “Y en la cuna no quiere estar”.

Por último, explicó que ella contrató a la niñera a través de la empresa Niñeras Ya y que apenas supo lo que pasaba les avisó. “Les dije que ellos también eran responsables porque la persona está dentro de su base de datos”, concluyó.