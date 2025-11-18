Un adolescente de 14 años terminó hospitalizado tras ser atropellado por un móvil del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) en barrio Santa Rosa de Lima. El episodio ocurrió el lunes por la noche e incluyó momentos de extrema tensión: agresiones a los policías, daños en las patrullas y un traslado de urgencia en auto particular ante la demora de la ambulancia.

El hecho se registró alrededor de las 21.57 del lunes, cuando el móvil del GOE, a cargo de un subinspector y un suboficial, se dirigía a tomar servicio en la zona de vías del Belgrano Cargas, en el sector oeste de la ciudad de Santa Fe.

Al ingresar por calle Mendoza, desde Circunvalación Oeste hacia Arenales, un menor salió corriendo desde la vereda sur y se cruzó repentinamente delante del patrullero. El conductor no alcanzó a realizar ninguna maniobra evasiva y el impacto se produjo con el faro delantero izquierdo, provocando la caída del chico sobre la cinta asfáltica.

Menor atropellado por un patrullero en barrio Santa Rosa de Lima. Foto: Gentileza

Los agentes dieron aviso al 911 y descendieron para asistir al adolescente.

Furia y agresión a policías

Mientras los policías intentaban auxiliar al menor, varias personas comenzaron a increparlos. La tensión escaló rápidamente: algunos vecinos intentaron golpear a los efectivos, por lo que el personal del GOE pidió refuerzos.

Minutos después arribaron unidades del Comando Radioeléctrico, que también fueron blanco de agresiones con elementos contundentes, los cuales provocaron daños visibles en al menos dos móviles.

“Sangraba por la boca y la nariz”

Un vecino que presenció el episodio brindó un fuerte testimonio sobre lo ocurrido: “El chico cruzó al almacén y el patrullero venía a gran velocidad. Lo embistió y lo tiró como 20 metros. Se golpeó mal, largaba sangre por la boca y la nariz. La familia estaba desesperada, nosotros también.”

El hombre fue polémico sobre el comportamiento policial tras el siniestro: “El patrullero no venía con las balizas encendidas. Venía rápido, sin explicación. No se detuvieron a hablar con nadie, no dijeron nada y se fueron".

Esta declaración del vecino contrasta con otras que aseguran que los agentes se bajaron del patrullero e intentaron auxiliar al menor, pero dicha labor fue interrumpida cuando varias personas comenzaron a insultar y a agredir a los uniformados.

Por último el vecino dijo que "la ambulancia no llegó . Lo llevaron en un auto particular. Él estaba consciente, pero perdía mucha sangre. Acá quedaron las marcas en el asfalto, se ve el impacto que fue fuerte.”

Debido a que la unidad sanitaria no llegaba, un auto particular trasladó al menor, de 14 años, vecino de calle Mendoza al 4800. Varios móviles policiales escoltaron el vehículo hasta el Hospital de Niños Orlando Alassia.

Parte médico

Durante la mañana del martes, el director del Hospital de Niños, Dr. Pablo Ledesma, difundió el estado de salud del adolescente:

El menor permanece internado en el hospital de Niños. Foto: archivo El Litoral

“El paciente se encuentra clínicamente estable. Permanece internado en la Sala de Cuidados Especiales para monitoreo y control clínico.”

La investigación para determinar las responsabilidades del hecho ya está en marcha, con conocimiento del fiscal en turno.