La creadora de contenido de OnlyFans Bonnie Blue, que se hizo famosa por visitar campus universitarios y tener relaciones sexuales con 158 hombres en dos semanas para filmar videos virales, ha revelado cuánto gana, detalla Ladbible.

Durante una entrevista en el pódcast 'The Reality Check', la estrella de OnlyFans confesó que su esquema de trabajo consiste en dos páginas en la plataforma: una gratuita y una de paga por 12 dólares al mes. Blue afirmó que "los universitarios pagan bien" y reveló que gana aproximadamente entre 400.000 a 450.000 dólares mensuales.

La joven británica de 25 años asistió al pódcast con su madre, a quien le preguntaron cómo se siente con la profesión de su hija. "Al principio me sentí destrozada, realmente lo estaba", sin embargo, "es parte de su trabajo" y "estoy orgullosa de ella, no me importa", declaró la madre de Blue.

En la entrevista, se reveló que la madre de la modelo no solo la apoya moralmente, sino que también ayuda a su hija a limpiar después de filmar las escenas "desordenadas", como ellas las describen.

Los presentadores preguntaron sobre cómo fue limpiar el lugar de grabación después de que Blue hiciera un 'gang bang' de 27 hombres y la madre respondió: "Es un desastre", añadiendo que siempre tiene que lidiar con "cientos de condones, calzoncillos " y "sábanas manchadas".

La modelo mencionó que realmente ha valido la pena hacer contenido explícito para adultos y que, cuando su contenido es viral, ella puede ganar incluso 260.000 dólares en tan solo tres semanas.