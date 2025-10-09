Una mujer de 34 años falleció este miércoles por la noche tras un trágico accidente ocurrido sobre avenida 44 entre 203 y 204, en La Plata, cuando la moto en la que viajaba chocó contra la parte trasera de un camión.

Según informaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas, la víctima fue identificada como Estefanía Núñez, quien se encontraba como acompañante en una moto Zanella ZR 150cc azul, patente A188ERW, conducida por Eric Morris Garboso, de 35 años, empleado del Servicio Penitenciario Bonaerense.

El otro vehículo involucrado fue un camión Mercedes Benz 1726 blanco con cisterna (patente AD 393-ZO), manejado por Pablo Daniel Heras, de 45 años, chofer de la empresa Gelatto, oriundo de Carlos Casares, que quedó imputado en la causa.

Al lugar acudieron oficiales del Subcomando Oeste y una ambulancia de la Unidad de Pronta Atención de Los Hornos, a cargo de Juan Valerga, quien constató el fallecimiento de la mujer en el lugar del hecho.

En la causa interviene la UFI N°10 del Departamento Judicial La Plata, bajo la carátula “Homicidio culposo”. Peritos trabajaron en el lugar para establecer las circunstancias exactas del hecho.