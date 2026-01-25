Los videos que captaron el momento en que los tripulantes de un yate y dos motos de agua auxiliaron a una familia que cayó al mar luego de que su lancha diera una vuelta de campana. Prefectura Naval remolcó la embarcación hasta puerto

Una familia argentina fue rescatada tras el vuelco total de la lancha en la que navegaba en Boca Grande, Punta del Este. El incidente, registrado cerca de la escollera del puerto, movilizó a bañistas y autoridades, y derivó en un operativo de asistencia que incluyó la colaboración de particulares y el accionar de la Prefectura de Uruguay.

Siete personas, entre ellas dos menores de 14 y 2 años, integraban la tripulación de la embarcación accidentada. El vuelco sorprendió al grupo, que quedó a la deriva hasta que dos personas que se desplazaban en una moto de agua se acercaron para asistir a los ocupantes.

Las imágenes del rescate, difundidas por el usuario de redes sociales @daantesito, muestran cómo los primeros auxilios provinieron de la moto acuática, que permitió subir a varios tripulantes y trasladarlos hacia una embarcación mayor.

Mientras tanto, un yate que navegaba en la zona advirtió la emergencia y, de inmediato, se acercó para poner a salvo a los afectados.

Los tripulantes del yate lograron subir a bordo a todos los integrantes de la familia, resguardándolos mientras se solicitaba asistencia de la Prefectura Nacional Naval.

[REDES] En Punta del Este, manejaban sus jet skis cuando descubrieron una lancha que se estaba hundiendo con gente, incluidos menores de edad: pudieron rescatar a todos.



📹 @PudduDante27960

El periodista uruguayo Marcelo Umpierrez describió en sus redes sociales que el operativo incluyó el remolque de la lancha siniestrada hasta la explanada del puerto. “Me llegó el video en el que un yate se acerca y los tripulantes rescatan a una familia que se había caído al mar tras darse una vuelta de campana la lancha de pequeño porte en la que navegaban. Todos fueron subidos abordo del yate y luego Prefectura remolcó la lancha a puerto”, relató sobre el suceso.

Tras la intervención de la Prefectura, se confirmó que ninguno de los ocupantes resultó lesionado. Una vez completado el operativo, el personal de la fuerza trabajó en la recuperación de la embarcación volcada, que fue trasladada hasta la terminal marítima.

El episodio, que quedó registrado en video y fue replicado en redes sociales, generó repercusión entre locales y turistas que presenciaron el despliegue.