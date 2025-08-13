Tres adolescentes de aproximadamente 15 años resultaron lesionados este martes al mediodía tras el derrape de la moto en la que viajaban en el distrito costero de Alto Verde.

El accidente ocurrió alrededor de las 15:00 frente a la Plaza Evita, en inmediaciones de la Manzana 7. Según informaron fuentes policiales, la moto perdió el control y los tres menores de edad que la ocupaban cayeron al asfalto.

Vecinos alertaron a la Central de Emergencias 911, y minutos después arribó al lugar una ambulancia del servicio público de emergencias provincial 107. El equipo de salud asistió a las víctimas, quienes presentaban golpes y escoriaciones.

Uno de los adolescentes sufrió un fuerte golpe en la cabeza con abundante sangrado, por lo que fue trasladado al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia. Los otros dos menores fueron atendidos en el lugar sin necesidad de hospitalización.

La policía resguardó el lugar mientras personal de emergencias asistía a las víctimas. Se desconocen las circunstancias exactas que provocaron el accidente, y se espera que las autoridades continúen con la investigación para esclarecer los hechos