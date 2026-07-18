Un hombre de 85 años murió después de ser atropellado por una motociclista que circulaba sin licencia de conducir en La Plata. En las últimas horas, la víctima fue identificada como Hugo Mario Giménez, quien falleció a raíz de las graves heridas que sufrió tras el impacto.

El trágico episodio ocurrió el jueves, cerca de las 16, sobre la avenida 7, entre las calles 603 y 604, en la localidad de Villa Elvira. Según la reconstrucción de los investigadores, Giménez cruzaba la calzada llevando su bicicleta de la mano cuando fue embestido por una moto Corven Triax 150 conducida por una mujer de 40 años.

Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona. En las imágenes se observa al jubilado atravesando la avenida con su bicicleta de tiro cuando la motocicleta lo impacta de lleno. Como consecuencia del choque, ambos cayeron violentamente sobre el asfalto.

Personal del SAME llegó rápidamente al lugar y trasladó de urgencia a Giménez al Hospital San Martín. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los médicos, murió poco después debido a la gravedad de las lesiones. La motociclista, en tanto, sufrió heridas leves y se encuentra fuera de peligro.

Durante las actuaciones se comprobó que la conductora no contaba con licencia de conducir, una circunstancia que ahora forma parte de la investigación judicial.

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Además, los peritos secuestraron la moto y analizarán las imágenes de las cámaras de seguridad, mientras también tomarán declaración a testigos para determinar con precisión cómo ocurrió el siniestro.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 12 del Departamento Judicial La Plata, que imputó a la mujer por el delito de homicidio culposo. También se ordenó la realización de la autopsia al cuerpo de la víctima como parte de las medidas de prueba.

Con este hecho, ya son 34 las víctimas fatales por siniestros viales registradas durante 2026 en La Plata, Berisso y Ensenada, según el relevamiento de medios locales.