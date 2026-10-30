La autopsia de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años encontrada asesinada en la provincia de Corrientes, reveló que sufrió una muerte extremadamente violenta y presentaba múltiples heridas de arma blanca. El informe también identificó lesiones compatibles con maniobras de defensa y abrió la posibilidad de que se hayan utilizado varias armas durante el ataque.

Los resultados preliminares fueron dados a conocer el jueves por el Instituto Médico Forense (IMF) del Poder Judicial de Corrientes, después de que el cuerpo de la mujer fuera encontrado en un potrero del paraje El Malezal, en la localidad de Esquina.

⚠️ EL LUGAR DONDE ENCONTRARON AL CUERPO DE NANCY GODOY El video que muestra el lugar donde encontraron el cuerpo de Nancy Godoy en Corrientes. Las imágenes exhiben una campera, una cartera y una bota a unos cinco o seis metros del cadáver. https://t.co/wPXGUwLn7b — BorderPeriodismo (@Border_BP) October 29, 2026

Según informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, el examen determinó que la víctima presentaba heridas punzocortantes y cortantes en la cara, el cuello, el abdomen, los brazos y las piernas. Algunas lesiones mostraban signos de haber sido provocadas cuando todavía estaba con vida.

La autopsia reveló signos de defensa y mutilaciones

Uno de los datos más importantes del informe fue el hallazgo de heridas compatibles con intentos de defensa por parte de la docente.

Los especialistas identificaron lesiones en uno de sus antebrazos que podrían corresponder a maniobras realizadas durante el ataque.

Además, la autopsia constató mutilaciones en diferentes partes del cuerpo, incluida la amputación de la mano izquierda.

La cantidad y las características de las heridas llevaron a los peritos a considerar que podrían haberse utilizado varias armas, aunque todavía no se estableció cuántas ni de qué tipo.

Los resultados fueron comunicados a la familia mediante una videoconferencia en la que participaron José Luis Gálvez, decano del Instituto Médico Forense, y los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina.

Investigan si también sufrió una agresión sexual

Otro de los puntos que analizan los investigadores es la posibilidad de que Nancy Godoy haya sufrido una agresión sexual antes de morir.

Sin embargo, los especialistas explicaron que el estado de descomposición del cuerpo y las lesiones encontradas dificultaron la posibilidad de determinarlo durante la autopsia inicial.

Por ese motivo, se realizarán estudios complementarios para identificar marcadores biológicos y posibles rastros de material genético que permitan vincular a los responsables con el crimen.

El Laboratorio de Medicina Genómica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) colaborará con los análisis pendientes.

Además, el Instituto Médico Forense de Córdoba participará en estudios entomológicos destinados a establecer con mayor precisión cuándo ocurrió la muerte.

Estas pericias serán fundamentales para reconstruir las circunstancias del asesinato y avanzar en la identificación de los responsables.

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Cinco detenidos por el crimen de Nancy Godoy

La investigación judicial mantiene a cinco personas detenidas, tres de ellas acusadas por el delito de femicidio.

La víctima se desempeñaba como directora suplente de la Escuela Rural N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, y había desaparecido durante los primeros días de octubre.

Su cuerpo fue encontrado el miércoles 28 de octubre, aproximadamente tres semanas después de que su familia perdiera contacto con ella.

El hallazgo se produjo en un viejo potrero ubicado a unos 2,5 kilómetros del establecimiento educativo donde trabajaba.

En el lugar, los investigadores encontraron pertenencias personales que fueron incorporadas a la causa, entre ellas un bolso y el teléfono celular de la docente.

La investigación continúa bajo la intervención de la Justicia de Esquina, mientras los resultados de las pericias buscan establecer cómo ocurrió el crimen y determinar las responsabilidades penales de los acusados.

El abogado de la familia habló tras conocer los resultados

Sergio Briend, abogado de la familia de Nancy Godoy, describió el impacto que generó la información proporcionada por los especialistas forenses.

"Fue un acto de absoluto salvajismo", expresó después de acompañar a los familiares durante la comunicación de los resultados.

El letrado explicó que las características de las lesiones permiten presumir que en el asesinato habría participado más de una persona.

También indicó que, por el momento, no es posible confirmar ni descartar que la docente haya sido sometida a torturas antes de morir.

Mientras continúa la investigación, los familiares de Godoy esperan que los nuevos estudios permitan esclarecer las circunstancias del crimen y avanzar hacia una resolución judicial.