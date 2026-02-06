Este miércoles 4 de febrero, Martín Candalaft fue agredido en medio de Palermo por una mujer que lo acusó de empujarla. Ahora, el periodista decidió compartir el video del momento en sus redes y explicar lo que sucedió.

"Acá el video completo de la agresión que sufrí ayer y que, en una burda operación, intentaron hacer pasar como otra cosa", comenzó indignado el periodista y sumó: "El video, curiosamente, comienza antes de que la mujer me impacte de atrás y empiece a insultarme y golpearme".

"En la captura de inicio se me ve a mí de espaldas y la mujer corriendo de atrás con pantalones cortos. Absurda operación que ya investiga la justicia" continuó Martín Candalaft y cerró: "¿Por qué había alguien grabando desde antes de que me agredan?". En el video, se lo ve intentando esquivar los golpes de la mujer mientras ella lo acusaba de haberla empujado y de gritarle “negra de mierda”.

