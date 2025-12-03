Un brutal femicidio conmocionó este martes a la ciudad de Alicante, en el este de España, donde una mujer argentina de 29 años fue asesinada por su pareja, también argentino, quien posteriormente se quitó la vida. El episodio ocurrió dentro de la vivienda que compartían, en medio de un proceso de separación.

De acuerdo a fuentes de la investigación, no existían denuncias previas ni registros en el sistema Viogen, el mecanismo que emplea la policía española para monitorear y prevenir agresiones de género. La pareja tenía un hijo pequeño —de entre dos y tres años— que al momento del crimen se encontraba en una guardería.

El hecho salió a la luz cuando un familiar de la pareja, también de nacionalidad argentina, escuchó gritos desde el interior del domicilio. Desesperado, derribó la puerta a patadas y encontró una escena devastadora: la mujer tendida cerca de la entrada, con múltiples heridas de arma blanca en el pecho. En otra habitación halló el cuerpo del agresor, quien se habría ahorcado tras perpetrar el ataque.

Los dos cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Alicante para las pericias forenses. En paralelo, personal de la Policía Científica realizó tareas de recolección de pruebas y análisis en la escena del crimen.

El caso vuelve a poner en foco la escalada de violencia machista en España. Según cifras oficiales, el 65,9% de las víctimas de homicidios de género en 2025 eran mujeres extranjeras. De confirmarse este nuevo hecho como crimen machista, se elevaría a 42 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va del año, y a 1337 desde 2003.

El hijo de la pareja, ahora huérfano, pasaría a ser el menor número 23 afectado por la violencia de género en lo que va de 2025. Las autoridades activaron los protocolos de asistencia psicológica y contención familiar.