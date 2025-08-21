Una escena de horror sacudió a Madbury, en el estado de New Hampshire. La policía encontró muertos a Emily Long, su esposo Ryan y sus dos hijos de 8 y 6 años. Según los investigadores, todos presentaban heridas mortales de un arma de fuego. La evidencia apunta que la madre ejecutó al resto mientras dormían y después se suicidó. Los cuerpos fueron hallados en la vivienda familiar, en una zona rural de menos de dos mil habitantes.

En la casa también estaba la hija menor, de 3 años, única sobreviviente de la tragedia. Se desconocen los motivos de porque ella no fue atacada. Ni cuanto puede recordar de lo ocurrido.

El crimen en la vivienda familiar

La autopsia reveló que Emily Long, de 34 años, disparó varias veces contra su esposo Ryan, de 48, quien padecía un cáncer cerebral terminal conocido como glioblastoma. Luego, mató a sus hijos Parker, de 8 años, y Ryan, de 6, ambos de un tiro en la cabeza. Finalmente, se quitó la vida. Los agentes encontraron un arma en el interior de la vivienda y continuaban investigando los motivos de la tragedia.

El crimen y suicidio dejó a los vecinos en shock: "parecía una familia perfecta". (Foto: gentileza The Sun).

La enfermedad y la presión emocional

La familia Long había compartido públicamente el drama que atravesaba. En redes sociales, Emily relataba cómo enfrentaban el diagnóstico de su esposo, un tipo de tumor cerebral agresivo e incurable, con una expectativa de vida muy baja (un máximo de 15 meses). En sus publicaciones, describía cómo intentaba mantener la rutina de sus hijos en medio del dolor. “Mis hijos la están pasando mal”, había escrito en uno de sus videos.

Señales en redes sociales

En los días previos, Emily habló abiertamente sobre su estado de ánimo. Publicó un video en TikTok donde reconocía luchar contra la depresión y la ansiedad. “Hoy decidí que tengo que hacer un esfuerzo consciente para cambiar mi mentalidad. Voy a salir de esta depresión, quiera o no”, afirmó. También confesó sentirse sola y sin fuerzas: “Estoy marchitándome”. En otra publicación, señaló: “Sé que necesito ver a un terapeuta, sé que tengo que pedir ayuda… pero no estoy lista para admitirlo, creo”.

Solo sobrevivió la hija pequeña del matrimonio, que estaba ilesa. (Foto: gentileza The Sun).

La reacción de la comunidad

El hecho dejó en shock a los vecinos de Madbury, que describieron a la familia como “perfecta”. Bevy Ketel, una residente de la zona, recordó que días antes los niños habían montado un puesto de limonada. “Fue un shock. No lo vimos venir”, declaró. Otro vecino aseguró que no había señales que anticiparan semejante desenlace.