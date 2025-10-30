Una turista australiana de 80 años murió tras ser olvidada en una isla remota del norte de Queensland (es un estado de Australia que abarca el área noreste del país) durante una excursión del crucero Coral Adventurer. Según informó la policía, la mujer falleció en circunstancias “repentinas y no sospechosas”, horas después de quedarse atrás mientras su grupo continuaba la caminata.

El hecho ocurrió en Lizard Island, donde Rees participaba de un recorrido considerado “desafiante”. Allí, comenzó a sentirse mal por el calor y se detuvo mientras ascendía la colina. Según relató su hija, Katherine Rees, la mujer fue dejada sola y el grupo continuó sin advertir su ausencia.

“Por lo poco que nos contaron, parece que hubo una falta de atención y de sentido común. Mi mamá murió sola, sin nadie a su lado. No puedo entender cómo permitieron que esto pasara”, declaró Katherine, todavía conmocionada. Además, añadió: “Espero que la investigación forense determine qué debería haber hecho la empresa para poder salvar la vida de mamá”.

Suzanne Rees tenía 80 años. (Foto: Gentileza BBC)

El crucero, valuado en más de 50.000 dólares y parte de un recorrido de 60 días por Australia, zarpó sin realizar un recuento de pasajeros. La desaparición de Suzanne no fue advertida hasta cinco horas más tarde, cuando no se presentó a la cena, lo que retrasó el inicio de la búsqueda.

La policía de Queensland informó que la muerte fue por “causas repentinas y no sospechosas”. (Foto: gentileza New York Post)

Tras darse cuenta de la ausencia, el Coral Adventurer regresó y envió a siete miembros de la tripulación en una embarcación más pequeña para explorar la isla con linternas. Finalmente, un helicóptero de Nautilus Aviation localizó el cuerpo de la mujer al día siguiente, según detallaron las autoridades locales.

En paralelo, la Autoridad Australiana de Seguridad Marítima (AMSA) inició una investigación para determinar posibles fallas en el control de pasajeros y en los protocolos de embarque. Mientras tanto, la familia de Suzanne exige respuestas y justicia por la muerte de la mujer, a quien Katherine describió como “una jardinera sana y activa, miembro de un grupo de senderismo”.