En un breve video que circula en redes sociales, puede verse el momento en el que una mujer camina por la calle cuando siete perros la atacan y tiran al suelo.

Una mujer sufrió un ataque por parte de al menos siete perros en calles de Ixtapaluca, Estado de México, lo que ha generado preocupación por la presencia de una jauría agresiva que reportan los habitantes de la zona.

En las grabaciones se observa cómo la víctima avanzaba sobre una acera cuando dos canes comenzaron a ladrar y a morderla sin aparente provocación. Segundos después, otros cinco perros se sumaron al ataque y lograron derribar a la mujer frente a vehículos en circulación. De acuerdo con el recuento, el grupo de perros ha agredido a personas en al menos doce ocasiones en el último año, lo que ha encendido las alertas en el área y derivado en solicitudes de intervención a las autoridades locales.

En el video que circula en redes sociales puede verse que un automovilista que circulaba por la zona intervino y logró rescatar a la mujer, alejando a los perros al tocar el claxon de forma constante y descender del vehículo. El video del incidente muestra el momento en que la víctima logra ponerse de pie tras el auxilio. Hasta el momento, no se tiene información oficial sobre el estado de salud de la persona agredida.

🚨👉Atacan jauría de perros a mujer en Unidad Habitacional Palmas 1 en #ixtapaluca #Edomex

Vecinos denunciaron que este tipo de ataques se ha vuelto frecuente en la zona, sin que las autoridades municipales implementen operativos para capturar o controlar a los perros en… pic.twitter.com/wDb8CtSJ34 — Corresponsales MX (@CorresponsalsMX) October 8, 2025

La autoridad municipal no se ha pronunciado aún sobre las medidas que implementará ante la insistencia ciudadana para capturar o controlar a los animales, que permanecen sueltos y sin supervisión aparente desde hace meses.