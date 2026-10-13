Una mujer de 44 años, de nacionalidad salvadoreña, fue rescatada con vida tras haber caído al mar desde un crucero al sur de la isla de Zante, en el mar Jónico. El hecho fue confirmado por la Guardia Costera de Grecia, entidad que coordinó las tareas de búsqueda tras recibir el aviso el viernes pasado.

La mujer se encontraba a unas 72 millas náuticas, equivalentes a 133 kilómetros, al suroeste de la isla cuando ocurrió el incidente. Ante la emergencia, se activó un operativo que incluyó a dos barcos de los guardacostas, diversas embarcaciones privadas que navegaban por la zona y un helicóptero de la Fuerza Aérea de Grecia.

Durante las tareas de rastrillaje, las autoridades localizaron un pequeño farol de luz intermitente, elemento que suelen portar los flotadores de tipo rueda, aunque el mismo se encontraba desprendido. Hasta el momento, no se han precisado las circunstancias que provocaron la caída de la mujer ni el origen del salvavidas en el que fue hallada.

#N4V | La Guardia Costera Helénica de Grecia, informó del rescate de una salvadoreña de 44 años, pasajera de un crucero con bandera de Bahamas y que cayó al mar en una zona situada a 72 millas náuticas al suroeste de Zakynthos. La pasajera cayó el viernes y se puso en marcha un operativo de búsqueda. Fue hallada un día después. — Noticias 4Visión (@noticias4vision) October 12, 2026

El rescate se concretó, cuando un buque de carga que colaboraba con la búsqueda localizó a la mujer consciente dentro del flotador. En un video difundido por la Guardia Costera, se observa el momento en que la tripulación del buque establece contacto con ella y le arroja una soga para subirla a bordo tras verificar su estado de salud.

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Posteriormente, la mujer fue transbordada a una embarcación de los guardacostas y trasladada al puerto de Katakolo, ubicado en las costas occidentales de la península del Peloponeso. Desde allí, fue derivada a un hospital para someterse a los exámenes médicos correspondientes.