Una mujer estadounidense de 38 años cuestionó al feminismo por supuestamente haberle impedido tener hijos y un esposo luego de haber influenciando su visión de vivir en pareja.

Melissa Persling contó su historia en el portal Business Insider en donde aseguró que a su edad se dio cuenta que su vida en realidad no es como quería y ha perdido una oportunidad de formar una familia.

“Me preocupa que mi apariencia juvenil se desvanezca y no pueda atraer al hombre con el que quiero pasar el resto de mi vida”, dijo.

Ella reveló que siendo joven decidió darle más importancia al individualismo y a su carrera profesional dejándose llevar por el feminismo.

Sin embargo, Melissa se casó a los 22 años con un hombre que quería tener una vida de familia. Ella le dejó en claro que no planeaba tener hijos ni ser una mujer “tradicional”.

“En aquel momento yo me sentía muy segura de que no quería hijos, de que no quería ser la mujer tradicional. Sabía que quería tener una carrera y avanzar en ella. Estaba muy segura de que no iba a cambiar y supongo que me equivocaba”, dijo.

Esto la llevó a separarse unos años después porque se empezó a sentir “resentida” con las tareas domésticas y su relación de pareja; lo único que quería era una independencia que le permitiera sentirse realizada.

De esta forma, al hacer una reflexión sobre lo ocurrido se dio cuenta de que su vida es “vacía y sin sentido” porque ahora se siente sola y le preocupa no poder encontrar pareja al estar cerca de cumplir 40 años.

“Me siento traicionada por el feminismo. No quiero culpar al movimiento del todo…pero constantemente se nos ha dicho que las mujeres podemos hacer todo, que no necesitamos hombres…”, dijo Melissa Persling a Fox News.

Su historia generó todo tipo de reacciones en las redes sobre si realmente el feminismo pudo haber afectado la visión de las mujeres sobre el matrimonio, los hijos y las relaciones de pareja.