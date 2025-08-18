Una tragedia generó gran conmoción en las últimas horas. Una mujer, de 82 años, murió tras ser atropellada por el colectivo en el que viajaba. El chofer de la unidad fue detenido y la Justicia investiga si hubo negligencia o imprudencia al momento del accidente.

El impactante suceso ocurrió este domingo cerca de las 12:39 en la localidad de Villa Celina, partido de La Matanza, donde una jubilada, identificada como Ana María Crasso, sufrió un grave accidente mientras bajaba de un colectivo en la esquina de Unanue y Culpina, a 20 metros de donde vivía la mujer.

Según fuentes del caso, la víctima fue atropellada cuando se disponía a bajar del interno 959 de la línea 143. En ese momento, Crasso perdió el equilibrio, cayó de la unidad y terminó debajo del vehículo. Tras ello, el chofer, llamado Rafael Marcelo Gómez, de 50 años, puso en marcha el colectivo y la atropelló.

Ante esta situación, arribó al lugar personal de la Comisaría Norte 7° y confirmaron que la jubilada había sido embestida por las ruedas traseras y quedó debajo del colectivo. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Balestrini, donde los doctores le realizaron maniobras pero luego confirmaron su deceso.

En tanto, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°13 del Departamento Judicial La Matanza, a cargo de la causa, donde el fiscal José Luis Maroto. La causa quedó caratulada como homicidio culposo y el fiscal ordenó la detención de Gómez.