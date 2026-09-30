El cantante y líder de la banda Turf, Joaquín Levinton, fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal. La acusación fue presentada por una mujer, identificada como la señora P, quien sostuvo haber mantenido un vínculo informal con el músico entre 2015 y 2020.

La denuncia fue radicada durante la tarde del lunes en la Comisaría Vecinal 2-B, situada en el barrio porteño de Recoleta. La periodista Karina Iavícoli dio a conocer los detalles del caso en el programa LAM, emitido por América TV.

Según consta en la presentación judicial, la denunciante relató haber sufrido situaciones de violencia física y psicológica durante los años que duró la relación. Además, la mujer aseguró que fue forzada a consumir cocaína y a mantener relaciones sexuales no consentidas. “Mientras él registraba fílmicamente dichas situaciones en videos, dándome órdenes estrictas e indicándome exactamente qué era lo que tenía que hacer o lo que no tenía que hacer en esas películas”.

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La denunciante afirmó que el cantante guardaba un registro fílmico de los encuentros. Asimismo, detalló un episodio de violencia física directa: “Cuando intentaba oponerme, él me insultaba severamente gritándome: 'Dale, hija de p...'. Asimismo, en una oportunidad, cuya fecha exacta no recuerdo, mientras estábamos en un encuentro con múltiples mujeres donde se realizaban orgías, intenté retirarme del lugar, pero él me lo impidió, tomándome fuertemente del cuello con intenciones de ahorcarme”.

No es la primera vez que la mujer recurre a la Justicia, ya que había realizado una denuncia penal en 2022, la cual desistió tras un pedido del músico. La decisión de retomar la vía legal surgió tras reencontrarse con el material audiovisual de los encuentros. Según Iavícoli, la denunciante se encuentra asustada y siente que carece de apoyo en su entorno debido a la popularidad del artista.