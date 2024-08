Moria Casán apuntó contra Fátima Florez y le dejó un mensaje letal tras su separación de Javier Milei, el actual presidente de la Argentina.

La One tuvo un fuerte cruce con la humorista hace un tiempo cuando ella le exigió que le pagara su imagen en sus imitaciones, y parece que las cosas no quedaron bien a partir de ese momento. Además, según los últimos rumores en los medios de comunicación, el libertario le habría pedido a su expareja que no lo imitara más en sus shows.

Por este motivo, desde Intrusos (América TV) fueron a buscar a Moria, y ella fue contundente. "Me parece que mientras estaban de novios le parecía bárbaro (a Milei), pero ahora tal vez siente que se lo ridiculiza. Una mujer despechada es brava", afirmó.

Puede interesarte

Por otra parte, la actriz recordó cómo inició su conflicto legal con Fátima: "Ella estaba por debutar en el teatro, entonces le dije 'me va a tener que pagar' y la ridícula me mandó a trabajar. Yo dejo que me imiten todas las personas del planeta, pero ella estaba ganando un buen dinero. Estás usando mucho mi persona, que para mí ha sido un honor".

🗣️ Moria Casán sobre Fátima Florez: "La mujer despechada es brava"



Cc @Intrusos pic.twitter.com/wWHikVqZIr — América TV (@AmericaTV) August 27, 2024

Luego, señaló que Fátima la sigue imitando en sus shows, pero aseguró que "recibe algo de dinero" por lo que realiza en el escenario.

Puede interesarte

Finalmente, el cronista quiso saber cómo está su relación con Fátima Florez y le consultó si la invitaría a su programa de streaming (Nave Nodriza - Pícnic Extraterrestre), a lo que Moria Casán sentenció: "No me gusta invitar gente conocida, pero eso lo maneja la producción. Prefiero invitar a todo lo que se mueve por redes sociales".