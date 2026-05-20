Un fuerte temporal complicó el rescate y las autoridades confirmaron que el grupo no se había registrado para ascender.

Una mujer de 42 años murió tras caer unos 600 metros por una ladera del volcán Llaima mientras participaba de una excursión en la región de La Araucanía, Chile, a menos de 70 kilómetros de la frontera con la provincia de Neuquén.

La tragedia ocurrió el domingo por la tarde, cuando la víctima ascendía junto a un grupo de amigos a unos 2.000 metros de altura dentro del Parque Nacional Conguillío.

Según informó un medio local, la excursionista perdió el equilibrio en pleno ascenso y se precipitó por una de las pendientes del macizo volcánico.

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Tras el accidente, se desplegó un operativo de emergencia con participación del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, Bomberos de Cherquenco, personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y miembros de la ONG Corporación Rescate Araucanía.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas extremas complicaron las tareas. Los vientos en altura impidieron durante varias horas el despegue del helicóptero sanitario destinado al operativo.

Desde las primeras horas de la jornada, miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Temuco se desplegaron en los faldeos del volcán Llaima. El objetivo de la misión fue recuperar el cuerpo de una excursionista que perdió la vida este domingo, tras sufrir una caída… pic.twitter.com/T5XClnIm5r — APRA ARAUCANíA 👍🏽🇨🇱 (@aprachile) May 18, 2026

Con el correr de la noche, las autoridades confirmaron el fallecimiento de la mujer debido a la gravedad de las heridas provocadas por la caída.

Debido al temporal que afectaba la zona, las tareas tuvieron que suspenderse temporalmente y el cuerpo recién pudo ser rescatado durante la madrugada del lunes.

"Aproximadamente a las 6.30 de la mañana comenzamos el ascenso para llegar a las 8.00 horas (al punto donde estaba el cuerpo)", explicó Cristóbal Bravo Valenzuela, integrante de la organización de rescate.

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Excursión sin registro y alerta climática

Tras la fatalidad, las autoridades chilenas pusieron el foco en una grave infracción: el grupo de excursionistas no había realizado el registro obligatorio antes de ingresar al parque nacional.

Desde la Conaf informaron que los visitantes omitieron este procedimiento previo, el cual resulta indispensable para activar los protocolos de seguridad y agilizar los rastreos en caso de emergencias. El trámite debe hacerse en las casetas habilitadas o en dependencias de Carabineros.

El director regional de Conaf, Héctor Tillería, advirtió que durante toda la semana persistirán condiciones climáticas adversas en las zonas de alta montaña.

"Las temperaturas bajo cero vuelven bastante exigentes las condiciones en altura", señaló el funcionario, quien insistió en la obligatoriedad de contar con equipamiento técnico adecuado para transitar áreas volcánicas.