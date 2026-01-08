El personal policial sofocó las llamas y le brindó asistencia inmediata a la víctima, que tiene quemaduras en el 35% del cuerpo y está internada grave.

Una mujer de 63 años permanece internada en estado crítico luego de haberse prendido fuego dentro de una comisaría en la localidad misionera de Campo Grande. El episodio ocurrió durante la mañana del martes y requirió una inmediata intervención policial y médica.

“Por lo que le hicieron a mi hijo”, se logró a escuchar que la mujer dijo al personal policial presente, antes de comenzar a prenderse fuego y gritar. Frase que quedó registrada por las cámaras de seguridad de la dependencia.

Puede interesarte

Ante la situación, el personal policial actuó de manera inmediata, logró sofocar el fuego y brindó los primeros auxilios en el lugar. Luego, la mujer fue trasladada de urgencia al hospital local y, debido a la gravedad de las lesiones, fue derivada al Hospital SAMIC de Oberá para una atención de mayor complejidad.

🚨 URGENTE ‼️ ARGENTINA 🇦🇷



🔥 SE PRENDIÓ FUEGO EN UNA COMISARÍA:



Una señora de 63 ingresó a la comisaría 👮🏻‍♂️ de Campo Grande – Misiones, se derramó alcohol por la cara y encendió su encendedor. https://t.co/kn4N0hReI5 — XAlertNow (@xalertnow) January 7, 2026

Según se conoció, la mujer ingresó a la guardia de la dependencia policial y, al abrir la puerta, se roció con alcohol y accionó un encendedor, iniciando las llamas sobre su propio cuerpo frente a los efectivos que se encontraban de guardia.

De acuerdo con el parte médico, la paciente presenta quemaduras en aproximadamente el 35% de la superficie corporal, con mayor compromiso en el rostro y las vías respiratorias. Permanece internada con asistencia respiratoria mecánica y fue sometida a una limpieza quirúrgica de las lesiones.

Puede interesarte

De acuerdo al mismo medio, por indicación médica, no se le practicaron estudios toxicológicos.

En tanto, Territorio del NEA señaló que en el lugar del hecho los efectivos procedieron al secuestro de un encendedor, una botella con alcohol y una mochila con efectos personales que habría portado la mujer al momento del episodio.

Además, todo lo ocurrido quedó registrado por el sistema de cámaras de seguridad de la dependencia policial, cuyas imágenes, junto con los elementos secuestrados, fueron incorporadas a la causa judicial.