Las autoridades de Nueva York, en Estados Unidos, identificaron a la mujer que perpetró un ataque con cuchillo en la tarde de este 31 de agosto en pleno centro de la ciudad, concretamente en el turístico Times Square. La agresora hirió a dos personas, una mujer y un hombre, y uno de los heridos perdió la vida en un hospital mientras recibía atención médica.

La jefa de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, narró en una rueda de prensa que los hechos ocurrieron sobre las 4:30 p. m. cerca de la calle 42 y la Séptima Avenida, una zona habitualmente concurrida de turistas, cuando la agresora sacó dos cuchillos de una bolsa de supermercado.

En cuestión de 20 segundos, la mujer apuñaló en el abdomen a un hombre de 68 años, quien fue ingresado a un centro médico en condición estable, y a una mujer de 32 años, quien falleció minutos después en el hospital.

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Según la información de las autoridades, el hombre de 68 años acababa de salir de la estación del metro y se encontraba esperando para cruzar la calle en compañía de su esposa cuando fue atacado.

"Oí a una mujer gritar y luego la gente empezó a correr como loca. Salí (del carrito). Vi a un hombre, de unos 60 años, asiático. Estaba de pie, sujetándose la espalda (...) Lo apuñalaron. Su esposa intentaba detener la hemorragia", narró al New York Post Hassan Abdallah, un trabajador de la zona que presenció el ataque.

🟤 #HASSAS | Times Meydanı’nda iki kişiyi bıçaklayan kadın, polisin de üzerine yürümesinin ardından vurularak öldürüldü. https://t.co/rKMcrohQzf — SİYAH SANCAK (@siyahsancakx) September 1, 2026

La jefe de Policía de Nueva York identificó a la agresora como Pamela Cisneros, de 49 años, quien, según las primeras investigaciones, cometió el ataque de manera "aleatoria" debido a problemas de salud mental.

Conforme con las autoridades, Cisneros, residente del distrito de Queens, tenía un "historial de incidentes de salud mental" que se remontan a 2018 y 2019, aunque no detallaron cómo fueron estos episodios. La Policía también confirmó que la agresora no contaba con antecedentes penales.

Tras atacar a las dos personas en pleno corazón de Nueva York, Cisneros corrió calle arriba hacia la estación de policía del sector y fue rodeada por varios agentes, quienes durante cuatro minutos intentaron que la mujer soltara las armas mientras les lanzaba amenazas.

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Los uniformados que atendieron la emergencia utilizaron pistolas de descarga eléctrica (taser) para intentar detener a la mujer, pero luego dispararon cuando esta se abalanzó sobre ellos con los cuchillos. Cisneros fue trasladada al hospital, donde los médicos confirmaron su muerte minutos después.

Los videos grabados por testigos muestran que la agresora vestía una camiseta rosada y jeans y que sostenía un cuchillo en cada mano mientras se abalanzaba sobre los policías.

La jefe de la Policía de Nueva York señaló que no tienen razones "para creer que fuera un acto de terrorismo", pero reconoció que se trató de "una situación extraordinariamente peligrosa" que ocurrió en uno de los lugares más turísticos del mundo, donde en cualquier momento del día hay miles de personas.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, por su parte, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, cuya identidad no ha sido revelada porque aún se está informando a sus familiares sobre la noticia, y agradeció la rápida intervención de la Policía para evitar que "un ataque horrible fuera aún peor".