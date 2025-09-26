Una mujer de 37 años resultó herida este jueves a la noche tras ser atacada por su pareja en una vivienda de la zona noroeste de Rosario. El hecho ocurrió alrededor de las 20 en pasaje Lavallén al 2700 donde personal policial detuvo al agresor y asistió a la víctima, que fue derivada al hospital Eva Perón.

Llamados de vecinos al 911 alertaron por una fuerte discusión dentro de una de las casas de la cuadra. Al llegar al lugar, los efectivos policiales encontraron a la víctima, Maira R., en estado de shock y con las manos ensangrentadas. En la casa también estaba su pareja, Lucas S., de 37 años, quien fue detenido de inmediato.

El personal del Sies trasladó a la mujer al Hospital Eva Perón, donde los médicos diagnosticaron traumatismo de cráneo y una herida cortante en la mano izquierda. Quedó internada en observación y está fuera de peligro.

La investigación del ataque en manos de la unidad de Flagrancia, a cargo del fiscal Hueso quien ordenó la intervención de Criminalística. En el lugar se realizaron tareas de fotografía, levantamiento de manchas rojizas y un croquis de la vivienda.