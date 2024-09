Una vecina de la ciudad de Santa Fe fue estafada por una pañalera virtual que ofrecía mercadería a precios muy convenientes.

Jésica tiene 36 años y es mamá de una beba de un año y medio. "Siempre estamos buscando precio de pañales. A veces compramos en un lugar, a veces en otro, a veces en el súper. Un día me agregaron en Instagram a un perfil de una supuesta pañalera llamada 'universo.infantil.ok'. Tenía más de 800 seguidores y no desconfié", relató la mujer.

"Tenían cuatro o cinco publicaciones con ofertas -agregó-. Después, había por día diez historias con promociones y también con capturas de conversaciones con presuntos clientes satisfechos, que les agradecían".

Un día, Jésica envió un mensaje para preguntar condiciones. "Me dijeron que eran de la ciudad y cuando le dije que quería comprar me pasaron una cuenta de una conocida billetera virtual. Les deposité 25 mil pesos. Supuestamente, los pañales iban a llegar en menos de 24 horas, pero como era viernes, me dijeron que el envío pasaba al lunes siguiente. Pero ese día me dijeron que recién el martes iba a estar el paquete. Esperé, mandé un montón de mensajes y finalmente el miércoles me bloquearon. Luego, se contactó con ese perfil mi pareja y cuando él les pidió un teléfono para comunicarse, también lo bloquearon", contó.

"Me costaba creer que era una estafa. No quería escracharlos y que se tratara de un malentendido, pero realmente me hicieron entrar. Ahora voy a tener que ir a hacer la denuncia", reconoció la mujer.