La víctima fue identificada como Marisol García, que está internada en estado crítico desde el ataque. Un hombre de 36 años fue detenido e imputado por el caso.

Una mujer de 29 años fue secuestrada cuando regresaba a su casa y la llevaron a un campo. Allí, fue abusada sexualmente y prendida fuego, y ahora permanece internada en grave estado.

El aberrante ataque ocurrió en la ciudad jujeña de Perico y es investigado como un intento de femicidio. La víctima fue identificada como Marisol García.

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La mujer fue interceptada durante la noche del 1 de abril en la avenida La Bandera y Zegada. De acuerdo a la reconstrucción, fue subida a un auto y trasladada hacia una zona rural.

Una vez que llegaron a un sector alejado, cercano a un campo, fue golpeada brutalmente hasta perder el conocimiento. Según los investigadores, en ese momento fue violada.

Sin embargo la secuencia del horror no terminó ahí. Cuando la víctima recuperó la conciencia, no sabía dónde estaba y advirtió que su cuerpo se estaba prendiendo fuego. A pesar de la gravedad de las heridas, logró sofocar las llamas y pedir ayuda.

La mujer presenta quemaduras en el torso y en las extremidades, además de politraumatismos producto de la agresión. Permanece internada en estado crítico en el hospital Pablo Soria, con asistencia respiratoria mecánica y sin haber podido declarar hasta el momento.

Su familia expresó su desesperación por la evolución de su salud. “Sigue en coma inducido, no tiene reacción por la gravedad de las quemaduras y los golpes”, lamentaron en diálogo con medios locales.

La investigación es llevada adelante por el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy. La fiscal a cargo, Romina Núñez, imputó este martes a un hombre de 36 años acusado del delito de femicidio en grado de tentativa.

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“Se realizó la audiencia imputativa contra una persona de sexo masculino mayor de edad, quien fue imputado por homicidio agravado por haber mediado violencia de género en grado de tentativa”, explicó la fiscal. Además, precisó que “no había ningún vínculo entre ellos” y que el acusado habría actuado solo.

El juez de control Cristian Molina hizo lugar al pedido de la fiscalía y dictó la prisión preventiva por 120 días, el plazo máximo previsto por la ley, mientras avanza la investigación penal preparatoria.

El sospechoso fue detenido durante la madrugada del sábado tras una serie de allanamientos en la localidad de Pampa Blanca. En los procedimientos se secuestraron un auto que habría sido utilizado como remis, un celular y prendas de vestir que serán peritadas.

En paralelo, los investigadores analizan cámaras de seguridad y los teléfonos secuestrados para determinar con precisión cómo ocurrió el ataque y si hubo otras personas involucradas. En este contexto, la familia de la víctima convocó a una marcha en San Pedro de Jujuy para exigir justicia, pedir que el acusado continúe detenido y que se incorporen todos los agravantes posibles en la causa.