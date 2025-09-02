La Fiscalía Regional de Rosario recibió este lunes una denuncia sobre un niño encerrado dentro de un auto en un shopping. El operativo concluyó con el arresto de una mujer policía, la madre del pequeño que estaba a bordo del vehículo en la zona norte de la ciudad.

La Brigada Motorizada decidió sacar al niño que había quedado solo en el estacionamiento ubicado sobre Nansen y Víctor Mercante. Los efectivos de las fuerzas de seguridad provinciales rompieron el vehículo para asistirlo y la dueña quedó demorada a la espera de la intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 22, sobre el horario de cierre de Portal Rosario. La mujer de 35 años llegó al lugar después de la intervención de los uniformados y se la llevaron bajo custodia para continuar con la investigación del episodio.

Según fuentes oficiales, María Sofía P. P. es empleada de la Policía Federal Argentina (PFA). La propietaria del Suzuki Fun fue denunciada por abandono de persona en el shopping de barrio Sarmiento.

El caso trascendió a partir de un aviso del personal de seguridad del centro comercial. Cuando los agentes provinciales fueron al lugar, Ariel C. les indicó que había un niño solo dentro de un auto cerrado.

Los policías provinciales confirmaron la declaración y sacaron al nene ante la presencia de testigos. Dado que no tenían llaves para abrir las puertas, rompieron la ventanilla del acompañante.

A partir del testimonio del empleado de 23 años, la mujer quedó detenida por orden de la unidad fiscal de Flagrancia del MPA. Después del procedimiento la llevaron hasta la comisaría 10ª.