Una oficial de la Policía Bonaerense mató a un joven de 22 años que presuntamente intentó robarle la motocicleta durante la tarde de este sábado en La Plata. El episodio ocurrió en la intersección de las calles 606 y 15, en la zona de Barrio Aeropuerto, y terminó con uno de los sospechosos muerto y su acompañante prófuga.

El fallecido fue identificado como Aarón Miqueas Alejandro Calace, quien tenía antecedentes penales y había recuperado la libertad en julio, después de permanecer detenido en la Unidad Penitenciaria N.º 35 de Magdalena.

Según la reconstrucción inicial de fuentes policiales, Calace circulaba en una motocicleta junto a una mujer cuando ambos interceptaron a la oficial, que se encontraba fuera de servicio, con la intención de sustraerle su vehículo.

Durante el intento de robo, el joven habría utilizado un arma de fuego y disparado contra la agente, que respondió con su pistola reglamentaria. Como consecuencia del enfrentamiento, el sospechoso recibió heridas mortales y falleció en el lugar.

La cómplice escapó y es buscada por la Policía

Tras el enfrentamiento, la mujer que acompañaba al joven logró escapar en la motocicleta en la que ambos se desplazaban.

De acuerdo con la información difundida por fuentes policiales, la sospechosa también se llevó el arma de fuego que habría utilizado Calace durante el intento de asalto.

Los investigadores trabajan para establecer su paradero y recuperar el arma, considerada un elemento importante para reconstruir lo sucedido.

La secuencia generó conmoción entre los vecinos de la zona. Durante las horas posteriores al hecho, familiares y allegados del joven fallecido se acercaron al lugar, mientras personal policial y peritos realizaban las actuaciones correspondientes.

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El joven había recuperado la libertad en julio

Uno de los datos que surgió durante la investigación fue el historial delictivo de Calace, quien había estado detenido en la cárcel de Magdalena y había recuperado la libertad tres meses antes del episodio.

Además, el pasado 22 de octubre, efectivos de la Comisaría Novena de La Plata habían allanado su domicilio en el marco de una investigación por un robo cometido dos días antes.

En aquella causa, una mujer denunció que había sido interceptada por un hombre que, mediante amenazas, le sustrajo sus pertenencias y escapó en una motocicleta.

A partir de las tareas investigativas se realizó un procedimiento en la vivienda vinculada con Calace, donde se secuestraron dos revólveres calibre 22, uno de ellos sin numeración, y tres tarjetas de débito denunciadas como robadas.

También se encontraron prendas de vestir presuntamente relacionadas con el hecho, tres balanzas de precisión, aproximadamente ocho gramos de cocaína, 7,6 gramos de marihuana, un teléfono celular y 120.000 pesos en efectivo.

Durante ese operativo habían sido aprehendidas tres personas, entre ellas el joven que murió este sábado.

La oficial no quedó detenida y la Justicia investiga el hecho

La causa quedó a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 3 de La Plata.

Por su parte, Asuntos Internos de la Policía Bonaerense inició las actuaciones administrativas correspondientes para analizar la intervención de la oficial.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, no se dispuso la detención de la agente, al considerarse preliminarmente que actuó en legítima defensa frente al intento de robo.

De todas maneras, la investigación judicial continúa para establecer la secuencia completa del enfrentamiento, determinar las circunstancias en las que se efectuaron los disparos y localizar a la mujer que permanece prófuga.