Una joven resultó herida este miércoles por la mañana al perder el control de su vehículo e impactar contra el guardarraíl y una columna de alumbrado en la autopista Buenos Aires–Rosario, a la altura del cartel de “Buen Viaje”, en el ingreso a la ciudad.

La mujer, de entre 30 y 35 años, conducía un Renault Kwid gris que terminó girado en sentido contrario al tránsito. El golpe fue tan fuerte que dobló una columna de alumbrado y provocó severos daños en la parte delantera del auto.

Fue asistida por automovilistas y luego por personal policial y médico que arribó al lugar.

Presentaba cortes en la cabeza y dolor en las piernas, aunque no tendría heridas de gravedad.

El tránsito en sentido a Rosario se mantuvo parcialmente habilitado, con señalización y presencia de Agencia de Seguridad Vial y bomberos.