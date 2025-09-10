Mirta Alicia Escobar, de 38 años, perdió la vida mientras recolectaba cartones junto a su pareja. Testigos relatan que Mirta se sintió mal y se apoyó en un poste de luz antes de desmayarse. Una vecina que presenció el hecho, comentó: “La vi cruzarse a la otra vereda, parecía cansada y luego se desmayó. Llamé al 911, pero no abrió los ojos”.

Su pareja, Roberto Sosa, expresó su profunda tristeza: “Era un día normal, y de repente ocurrió esto. Ella deja tres hijos», lamentó.

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En el lugar se hizo presente personal policial y el servicio del 107, quienes constataron que la mujer falleció de un infarto.