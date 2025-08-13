Video
Una mujer se resistió y logró frustrar el robo de su camioneta en Lomas de Zamora
El hecho ocurrió en la esquina de Manuel de Falla y Pedro Ignacio de Rivera cuando la víctima fue sorprendida por delincuentes armados.
Una mujer logró repeler un intento de robo en Lomas de Zamora y obligó a dos delincuentes armados a escapar.
El hecho ocurrió el lunes a las 19 horas en la esquina de Manuel de Falla y Pedro Ignacio de Rivera, cuando los delincuentes intentaron sustraer su camioneta Ford Ecosport.
Según los testimonios, uno de los delincuentes se acercó armado y exigió que la mujer entregara el vehículo. La víctima reaccionó con firmeza: “Para loco, salí, salí”, gritó mientras tocaba la bocina para alertar a los vecinos.
Su rápida reacción sorprendió a los delincuentes, que finalmente desistieron y huyeron del lugar sin concretar el robo.
El incidente pudo haber tenido un desenlace trágico, pero no hubo heridos ni pérdidas materiales.