

Una mujer sobrevivió por centímetros tras ser arrastrada por el viento cuando un árbol cayó sobre ella en China. El impactante momento quedó registrado en video.

Una mujer sobrevivió por escasos centímetros a un accidente que pudo haber tenido consecuencias fatales durante un fuerte temporal de viento en la ciudad china de Hengshui, situada en la provincia de Hebei, al sur de Pekín.

El episodio quedó registrado por una cámara de vigilancia y rápidamente se viralizó en redes sociales debido a la espectacular secuencia de acontecimientos y al sorprendente desenlace.

Las imágenes muestran cómo una intensa ráfaga de viento irrumpe en una calle de la ciudad y arrastra una sombrilla o toldo que se encontraba junto a la vía pública. Instantes después, una mujer intenta recuperarlo mientras lucha por mantener el equilibrio ante la fuerza del vendaval.En el video puede verse cómo el viento la desplaza bruscamente y termina derribándola. Apenas unos segundos más tarde, un árbol de gran tamaño se desploma sobre la zona donde se encontraba.

La secuencia resulta impactante porque el tronco cae prácticamente sobre ella. Sin embargo, por una combinación de circunstancias que muchos usuarios calificaron como extraordinaria, el árbol no la aplasta de lleno y la mujer logra sobrevivir.

Las grabaciones muestran que el árbol termina apoyado muy cerca de su cuerpo, mientras otras personas se acercan para auxiliarla tras el accidente.

La mujer sufrió lesiones menores

De acuerdo con reportes difundidos por medios locales, la mujer sufrió únicamente heridas leves a pesar de la violencia del episodio.

Las autoridades confirmaron posteriormente que no se registraron consecuencias graves para la víctima, una circunstancia que contribuyó a que el caso generara una enorme repercusión en plataformas digitales.

La combinación entre la fuerza del viento, la caída del árbol y la aparente cercanía de la tragedia convirtió al video en uno de los contenidos más compartidos de las últimas horas en China.

Tras el incidente, equipos municipales acudieron al lugar para retirar el árbol caído y evaluar las condiciones de otros ejemplares cercanos que podrían representar un riesgo durante nuevos episodios de viento intenso.

Las autoridades locales aprovecharon además la difusión del caso para reiterar las recomendaciones de seguridad ante fenómenos meteorológicos adversos. Entre las principales advertencias figura evitar permanecer cerca de árboles, carteles, estructuras ligeras o elementos susceptibles de desprenderse durante tormentas o vendavales.

Los especialistas recuerdan que las ráfagas intensas pueden generar situaciones extremadamente peligrosas en cuestión de segundos, especialmente en zonas urbanas donde abundan objetos que pueden transformarse en proyectiles o provocar accidentes.

Aunque los episodios de viento fuerte son relativamente frecuentes en distintas regiones de China durante determinadas épocas del año, pocas veces quedan registrados con tanta claridad como en este caso.

La grabación ofrece una muestra de cómo un fenómeno meteorológico aparentemente breve puede desencadenar una cadena de acontecimientos impredecibles. Lo que comenzó con una sombrilla arrastrada por el viento terminó con la caída de un árbol de gran tamaño y una mujer salvándose por muy poco de una tragedia.

El episodio concluyó sin víctimas graves, pero dejó una poderosa imagen sobre los riesgos que pueden representar los fenómenos climáticos extremos y la importancia de actuar con precaución cuando las condiciones meteorológicas se deterioran repentinamente.