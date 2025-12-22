Una mujer y a su hija de 13 años fueron asesinadas a puñaladas en su casa de San Luis. La policía busca ahora a una joven como principal sospechosa.

El hallazgo ocurrió en la mañana de este sábado, cuando el personal de la Comisaría 10° llegó a la vivienda ubicada sobre la calle Leonismo Argentino del barrio San José, en Villa Mercedes. Una vecina fue quien alertó al 911 luego de intentar contactarse con las víctimas y no conseguirlo.

Cuando los efectivos llegaron al lugar descubrieron que la mujer, identificada como Vanesa Zanni, de 45 años, y su hija de 13, estaban muertas y presentaban signos de violencia.

De esta manera, la fiscal de Instrucción N°5, Gisela Milstein, ordenó que se realicen pericias en el lugar para recolectar pruebas que ayuden a determinar lo sucedido.

Según informaron los medios locales, Zanni había formado parte del programa “Familia Solidaria”, a través del cual hospedaba a chicos y jóvenes que, por problemas familiares, sociales y disposiciones judiciales, no podían estar al cuidado de sus padres, familiares o directamente carecían de hogar.

En los últimos días, de acuerdo a la versión de una vecina, una joven de 21 años habría estado frecuentando el domicilio de las víctimas y ahora es intensamente buscada.

De acuerdo a lo precisado por fuentes policiales, esa misma chica había desaparecido de su casa días atrás y su padrastro había realizado una denuncia por averiguación de paradero. En aquel momento, finalmente, apareció pero ahora no se sabe nada de ella.

La policía de la Provincia de San Luis confirmó la detención de un hombre y una mujer mayores de edad. Ambos están acusados de haber asesinado a puñaladas a Vanesa Zanni, de 45 años, y a su hija Tatiana, de 13.

Trabajando junto a las fuerzas policiales de otras jurisdicciones del país, capturaron a los acusados en la provincia de La Pampa, sobre la ruta nacional Nº 188, cerca de las localidades de Quetrequén y Maisonnave.

La Justicia de San Luis había emitido un pedido de captura para localizar a Axel Emiliano Crisito, de 25 y Daiana Macarena Peralta, de 21.

La Policía difundió su apariencia para facilitar su paradero y señaló que presentan retraso madurativo y estarían indocumentados. La investigación en contra de estos presuntos autores comenzó tras la denuncia de que ambos habrían convivido con las víctimas.

Zanni formaba parte del programa provincial “Familias Solidarias”, una iniciativa que hospeda temporalmente a chicos y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

La causa se mantiene bajo estricta reserva y en las próximas horas la fiscalía continuará con las tareas de investigación: entrevistará a los vecinos, realizará un análisis de comunicaciones y profundizará los peritajes en manos del Departamento de Homicidios.

Además, se aguardan los resultados de las autopsias a los cuerpos de la mujer y su hija.