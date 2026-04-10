En Brasil, un video grabado en un hospital de Sao Paulo conmovió a miles en las redes: Maitê, una niña de 4 años que enfrenta un nefroblastoma -cáncer renal infantil- aparece bailando junto a enfermeros en plena rutina de tratamiento.

La pequeña lidera una coreografía improvisada que nació al final de un turno y convirtió el hospital en un instante de alegría, ternura y fuerza.

El video data de finales de febrero, pero sigue enterneciendo a los usuarios en redes.