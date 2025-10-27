Está internada en estado crítico
Una nena de 2 años lucha por su vida tras caer a una pileta en Paraná
Una niña de dos años permanece internada en el hospital materno infantil San Roque de Paraná tras caer a una pileta en una vivienda de Bajada Grande. Los médicos lograron reanimarla y la Fiscalía investiga las circunstancias del hecho.
Cuando fue retirada de la piscina, la menor ya presentaba signos de asfixia por inmersión. Según los testigos, se encontraba “morada y sin reacción”.
Su madre acudió rápidamente al lugar y trasladó a la niña al Centro Regional de Referencia Dr. Gerardo Domagk, donde recibió las primeras maniobras de reanimación.
Debido a la gravedad del cuadro, la pequeña fue derivada al hospital San Roque, donde los profesionales continuaron con la atención de urgencia.
Elonce pudo confirmar que los equipos de salud realizaron maniobras de reanimación durante varios minutos hasta lograr que la niña recuperara signos vitales.
Estado de salud e investigación
De acuerdo con la información obtenida por Elonce, la menor permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva, en estado crítico y con asistencia mecánica respiratoria.
Puede interesarte
La Fiscalía de Delitos Complejos interviene en la causa para investigar las circunstancias del accidente y determinar cómo la niña accedió a la vivienda y cayó al interior de la pileta.