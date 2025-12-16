Un grave siniestro vial ocurrido en el interior de un country privado de la ciudad de Recreo mantiene en vilo a una familia y movilizó a distintas áreas periciales de la policía. Una niña de apenas 6 años fue atropellada por una camioneta mientras se desplazaba en bicicleta y sufrió una lesión de gravedad en su cabeza.

El episodio se registró en horas de la tarde del lunes, en el Country Los Molinos, ubicado sobre la Circunvalación Oeste, bajo jurisdicción del Destacamento Recreo Sur (URI).

El impacto en una esquina interna

Según las primeras actuaciones, el accidente ocurrió alrededor de las 16.30 en la intersección de las calles internas 21 y 8 del predio. Allí, por causas que son materia de investigación, colisionaron una bicicleta conducida por la menor y una camioneta Lifan Myway de color bordo.

La víctima, de 6 años, domiciliada en el mismo country, circulaba en bicicleta cuando fue embestida por el vehículo.

El ingreso al barrio donde ocurrió el hecho. (Foto: Genitlezas)

La camioneta era conducida por N. T., de 58 años, residente también en el Country Los Molinos. Tras el impacto, se activó un rápido despliegue policial y sanitario ante la gravedad de la situación.

Personal del Comando Radioeléctrico de Recreo, fue el primero en intervenir en el lugar y dio inicio a las diligencias de rigor.

Traslado urgente al Hospital de Niños

Como consecuencia del violento impacto, la menor sufrió lesiones de consideración y fue trasladada de urgencia al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, donde los médicos diagnosticaron una aparente fractura de cráneo, motivo por el cual se la sometió a una intervención quirúrgica.

El cuadro clínico encendió las alarmas y derivó en la inmediata notificación a la Fiscalía en turno.

Las actuaciones quedaron a cargo del Destacamento Recreo Sur, donde la oficial a cargo recibió el procedimiento. Tras ser informado, el fiscal Dr. Lascurain ordenó la intervención de personal especializado para avanzar con las pericias.

La menor permanece internada en el hospital de Niños. Foto: archivo El Litoral

En ese marco, se dispuso la presencia de los peritos de la PDI (áreas de Fotografía, Planimetría y Mecánica), que trabajaron tanto en el lugar del hecho como en sede policial.

Los peritos se dirigieron a la escena acompañados por personal policial. Allí se procedió a fijar el lugar mediante registros fotográficos y tareas de planimetría, además de una inspección ocular del entorno.

Vehículo secuestrado

La camioneta involucrada fue trasladada a sede policial, donde se realizó el correspondiente informe mecánico. En tanto, la bicicleta de la menor no pudo ser peritada en esta etapa, ya que la víctima y su familia permanecían en el nosocomio al momento del procedimiento.

Concluidas las primeras medidas, el personal interviniente se retiró del lugar, quedando a cargo los efectivos que actuaron en primera instancia para continuar con las disposiciones judiciales.

La investigación busca ahora determinar con precisión cómo se produjo el impacto y si existieron responsabilidades penales en un hecho que volvió a poner en foco la seguridad vial dentro de barrios privados.