Una niña de 6 años fue arrastrada por una violenta ráfaga de viento mientras se encontraba dentro de un comercio de Shenzhen, en la provincia china de Guangdong. El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales.

El hecho ocurrió durante la tarde del 25 de julio en el distrito de Longgang, cuando la pequeña jugaba sentada en una cuna infantil ubicada cerca de la entrada del local. En ese momento, una fuerte corriente de aire abrió de golpe la puerta y comenzó a arrastrar distintos objetos.

En las imágenes se observa cómo varias personas intentan cerrar la puerta mientras el viento ingresa con fuerza al comercio. En cuestión de segundos, la cuna en la que estaba la niña fue desplazada hacia el exterior sin que quienes se encontraban en el lugar pudieran detenerla.

La estructura salió despedida hasta una zona verde, donde se volcó violentamente. La menor cayó sobre el césped, mientras la cuna continuó siendo empujada por el viento y desapareció del alcance de la cámara.

Pese a la gravedad de la escena, la niña no sufrió heridas. El episodio se produjo en medio de intensas lluvias y ráfagas que afectaban a la región antes de la llegada de un fuerte sistema tropical.