Un video grabado en la ciudad iraní de Tabriz generó repercusión al mostrar a una niña manipulando un fusil Kaláshnikov durante una demostración de rapidez y precisión.

En las imágenes se observa cómo la menor desensambla distintas piezas del arma y luego vuelve a colocar cada componente hasta dejar el fusil nuevamente armado.

Todo el procedimiento le demanda alrededor de 20 segundos, lo que llamó la atención por la velocidad con la que realiza la secuencia.

WATCH: Iranian girl from Tabriz field-strips and reassembles a Kalashnikov in 20 seconds. https://t.co/D6WHPIxrK4 — Clash Report (@clashreport) October 11, 2026

El registro forma parte de una demostración en la que también aparecen otras niñas participando de ejercicios similares, centrados en el armado y desarmado de este tipo de fusiles.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y generaron comentarios especialmente por la participación de menores de edad en actividades relacionadas con la manipulación de armas.

Puede interesarte

Más allá de la destreza exhibida, el video volvió a poner el foco sobre este tipo de prácticas y sobre la exposición de niños y adolescentes a ejercicios vinculados con armamento.