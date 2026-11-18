Una niña sobrevivió tras caer de 8 metros de altura mientras jugaba al gallito ciego
Sucedió en un Centro juvenil de Tepeköy, Turquía. La menor no sufrió heridas de gravedad y su estado de salud es bueno.
Un momento de diversión disfrutado por un grupo de niñas en Tepeköy, Turquía, estuvo a punto de terminar en tragedia. Por fortuna, la situación no pasó de lesiones menores y un video que se transformó en viral.
Según informaron medios locales, el hecho ocurrió durante la tarde del lunes, cuando cinco niñas jugaban a la gallinita ciega cerca del Centro Juvenil local y no lejos de la carretera.
Tal como se aprecia en el video, la niña a la que le toca buscar a sus compañeras lleva un buzo deportivo colocado al revés, con la capucha cubriéndole el rostro. Imposibilitada de ver —tal como lo exige el juego—, la niña choca con una baranda, pierde el equilibrio y cae de una altura de ocho metros.
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De inmediato, las demás jugadoras corrieron en busca de ayuda y pronto vecinos acudieron a socorrer a la menor, identificada con las iniciales Ö.M.
Fue trasladada de urgencia a un centro de salud, donde quedó internada. Posteriormente se informó que no había sufrido heridas de gravedad y que su estado de salud era bueno.
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Vecinos de la zona coincidieron en que la situación no culminó en tragedia gracias a que debajo de la baranda había un cantero con abundante vegetación, incluida una vid, algo que amortiguó la caída de la chica.
El episodio fue captado por una cámara de vigilancia de un edificio cercano, y rápidamente circuló en redes sociales.